Özgün Sincan Belediyesi sosyal destek kartı ile binlerce öğrenciye kırtasiye yardımı yapıyor
ÖZGÜN HABERLER

Sincan Belediyesi sosyal destek kartı ile binlerce öğrenciye kırtasiye yardımı yapıyor

Okullar 12 Eylül’de yeni eğtim öğretim yılına merhaba diyecek. Anaokulu ve 1. sınıflara yönelik uyum haftası ise başladı. Çocuklarını okula gönderecek aileler de kırtasiye ürünlerine yönelik alımlarını gerçekleştiriyor. Sincan Belediyesi ihtiyaç sahibi bin 856 aileden 3 bin 676 öğrenciye sosyal destek kartı aracılığıyla kırtasiye yardımında bulunuyor. Peki Sincan Belediyesi eğitim destek başvurusu nasıl yapılır? Sincan Belediyesi kırtasiye yardımı ne kadar? İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sincan Belediyesi eğitim destek başvurusu nasıl yapılır?
Sincan Belediyesi kırtasiye yardım başvurusu

Sosyal destek kartı aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve eğitim yardımında bulunan Sincan Belediyesi, 3 bin 676 öğrenciye destek sağlıyor.

Yarım Elma Hayır Çarşısı ve sosyal destek kartı ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sincan Belediyesi, çocukların eğitim masrafları için de destek olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi 1856 aileden 3 bin 676 öğrenciye sosyal destek kartı aracılığıyla kırtasiye yardımında bulunuyor.

Sincan Belediyesi eğitim yardımı
Sincan Belediyesi eğitim yardımı

Öğrenci sayısına bağlı olarak değişen oranlarda her bir haneye 350 ile 850 TL’ye kadar kırtasiye yardımı yapan Sincan Belediyesi, böylelikle ihtiyaç sahibi öğrenciler okul çantası ve eğitim gereksinimi olan defter, kalem, boya kalemleri ve çeşitli eğitim materyallerinin bulunduğu kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak. Yapılan yardımla öğrencilerin yüzü gülerken ailelerin de yükü hafiflemiş olacak. Sincan Belediyesi kırtasiye yardım başvurusu için tıklayın

Doğalgaz destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? Devlet kiracılara doğalgaz yardımı yapacak
ÖZGÜN
Doğalgaz destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? Devlet kiracılara doğalgaz yardımı yapacak

2022 YDS başvuruları başladı mı? ÖSYM YDS sınav tarihi
ÖZGÜN
2022 YDS başvuruları başladı mı? ÖSYM YDS sınav tarihi

KYK yurt kayıtları başladı mı, yurtlara kayıtlar nereden yapılacak?
ÖZGÜN
KYK yurt kayıtları başladı mı, yurtlara kayıtlar nereden yapılacak?

İcra borçları ne zaman silinecek? 5.5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak
ÖZGÜN
İcra borçları ne zaman silinecek? 5.5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak
FBI evindeki aramada buldu: Trumpın evinden çıkan belgeler şaşırttı

FBI evindeki aramada buldu: Trump'ın evinden çıkan belgeler şaşırttı
Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İki ev teklif ettiler vermedi

İki ev teklif ettiler vermedi

100 bin liraya aldı 450 bin TL masraf etti.

Eylem hazırlığı yapıyorlardı.

'Yüzde 80'lik karşılama oranına imza atarak rekor kırdık'

Serin hava etkisini yitirecek.

​PKK ve FETÖ rant kavgasına tutuşunca silahlar konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.