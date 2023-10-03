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Antalya'da korkunç kaza! Tur minibüsü kamyona çarptı: 1 öldü, 11 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün park halindeki kamyona çarpması sonucu İsviçreli turist öldü, 11 kişi yaralandı.

11:55 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Antalya'da tur minibüsü, park halindeki kamyona saplandı: 1 ölü, 11 yaralı

Antalya'da tur minibüsü, park halindeki kamyona saplandı: 1 ölü, 11 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün, park halindeki kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Hamit Şahin'in kullandığı 31 ZF 009 plakalı tur minibüsü,
-Alanya D400 kara yolu Akçaalan Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki 33 N 5063 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki İsviçreli Diana Meyer (44) hayatını kaybetti, sürücü Şahin ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 İsviçreli turist yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Meyer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tur minibüsünün Antalya Havalimanı'ndan aldığı 11 İsviçreli turisti, Manavgat'taki bir otele götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.


Antalya'da taksi şoförü ile silahlı saldırgan arasındaki arbede araç kamerasına yansıdı
Antalya'da taksi şoförü ile silahlı saldırgan arasındaki arbede araç kamerasına yansıdı

Antalya'da müşteri olarak bindiği takside, taksiciyi tabanca kabzasıyla darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı. Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde taksiye binen H.E. (28), aracın şoförü Ahmet E'nin "Nereye gitmek istersiniz?" sorusuna "Devam et" karşılığını verdi. Taksi şoförünün, bir süre ilerledikten sonra sorun olup olmadığını sorduğu H.E, belindeki tabancayı çıkardı. Şüpheli, tartıştığı Ahmet E'nin başına silahın kabzasıyla vurdu. Bunun üzerine aracıyla manevra yapıp H.E'nin elindeki tabancayı almak isteyen taksi şoförü, şüphelinin üzerine atladı. Yaşanan arbedede ateş alan tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanına isabet etti. Araçtan inip kaçan H.E, ihbar üzerine çevrede araştırma başlatan polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı ise araç içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.


#Antalya
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37 dakika önce
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Antalya'da korkunç kaza! Tur minibüsü kamyona çarptı: 1 öldü, 11 yaralı