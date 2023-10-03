Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, bir yandan ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri sürerken, diğer yandan da hem kalıcı konutlar hem de kırsal mahallelerde yaşayanlar için köy tipi afet evleri inşa ediliyor.