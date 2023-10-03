Antalya'da tur minibüsü, park halindeki kamyona saplandı: 1 ölü, 11 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsünün, park halindeki kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Minibüsteki İsviçreli Diana Meyer (44) hayatını kaybetti, sürücü Şahin ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 İsviçreli turist yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Meyer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Tur minibüsünün Antalya Havalimanı'ndan aldığı 11 İsviçreli turisti, Manavgat'taki bir otele götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.