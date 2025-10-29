Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF SINAV TARİHLERİ 2025: Açıköğretim sınavları ne zaman uygulanacak?

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025: Açıköğretim sınavları ne zaman uygulanacak?

11:0329/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
AÖF sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin beklediği sınav takvimi açıklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınav (vize) tarihleri belli oldu. Binlerce açıköğretim öğrencisi, “AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvime göre güz dönemi ara sınavları yılın son aylarında uygulanacak. İşte AÖF güz dönemi sınav tarihleri ve akademik takvim detayları…

Açıköğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği AÖF güz dönemi sınav takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 eğitim yılı ara sınav (vize) tarihleri netleşti. Güz dönemi sınavları, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav yerlerini sınav haftasından kısa süre önce AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden görüntüleyebilecek. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF akademik takvimi ve sınav tarihleri…

AÖF SINAV TARİHLERİ GÜZ DÖNEMİ 2025

Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlanacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ 2026 SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

#aöf
#AÖF sınav tarihleri
#aöf sınav takvimi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, taksitler nasıl belirlenecek? Tüm merak edilenler