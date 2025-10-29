AÖF SINAV TARİHLERİ 2025: Açıköğretim sınavları ne zaman uygulanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin beklediği sınav takvimi açıklandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınav (vize) tarihleri belli oldu. Binlerce açıköğretim öğrencisi, “AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvime göre güz dönemi ara sınavları yılın son aylarında uygulanacak. İşte AÖF güz dönemi sınav tarihleri ve akademik takvim detayları…
Açıköğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği AÖF güz dönemi sınav takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 eğitim yılı ara sınav (vize) tarihleri netleşti. Güz dönemi sınavları, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav yerlerini sınav haftasından kısa süre önce AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden görüntüleyebilecek. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF akademik takvimi ve sınav tarihleri…
AÖF SINAV TARİHLERİ GÜZ DÖNEMİ 2025
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlanacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ 2026 SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.