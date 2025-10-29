AÖF SINAV TARİHLERİ 2025: Açıköğretim sınavları ne zaman uygulanacak?

Açıköğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği AÖF güz dönemi sınav takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre 2025-2026 eğitim yılı ara sınav (vize) tarihleri netleşti. Güz dönemi sınavları, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav yerlerini sınav haftasından kısa süre önce AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden görüntüleyebilecek. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF akademik takvimi ve sınav tarihleri…