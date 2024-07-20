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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuç tarihi 2024

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları bugün gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak gibi sorularla güncel açıklamaları takip ediyor. İşte Açık Lise 3. dönem sınav sonuçları kaç günde açıklanır ve nasıl öğrenilir sorusunu yanıtı.

15:57 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:45 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖL
AÖL

AÖL ssınav sonuçları, 20-21 Temmuz tarihlerinde Türkiye genelinde yüzlerce okulda gerçekleştirilecek olan AÖL sınavı için sonuçlar ve sorular, ilk sınavın tamamlanmasının ardından merak konusu oldu. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem sınav sonuç tarihi 2024 haberimizde.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarlarının, 21 Temmuz 2024'dan sonra http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanması bekleniyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılı 3. dönem AÖL sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçlarının ise Ağustos ayının ilk haftasında açıklanması beklenmekte.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

AÇIK LİSE SINIF GEÇMEK İÇİN KAÇ KREDİ OLMALI?

Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.(18 yaşından gün alan öğrenciler 5 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.) Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.

Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;

Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.

Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.

Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.

Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.



#AÖL
#Açık Öğretim Lisesi
#aöl 3. dönem
#aöl sınav sonuçları
39 dakika önce
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