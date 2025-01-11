Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 1-28 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınavları için sınav duyurusu yayınlandı. MEB'in AÖL, AÖİHL, MAÖL sınavlarıyla ilgili hazırladığı kılavuzu ve sınav tarihlerini haberimizde sizlere aktarıyoruz.





AÖL, AÖİHL, MAÖL SINAVLARI NE ZAMAN?





e-Sınavlar, 1 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav 81 ilde ve KKTC’de belirlenen e-Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecektir.









e-SINAV RANDEVU TARİHLERİ





Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler e - S ınava katılacakları e-Sınav salonlarını ve sınav oturumlarının randevularını 13 Ocak – 17 Şubat 2025 tarihleri arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulu https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş

yaparak alacaktır.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı

öğrenciler e - S ınava katılacakları e-Sınav salonlarını ve sınav oturumlarının randevularını 9– 11 Şubat 2025 tarihleri arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak alacaktır.





SINAV GİRİŞ BELGESİ



