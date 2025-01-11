Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi (AÖL), Açıköğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açıköğretim Lisesi (MAÖL) sınav tarihlerini duyurdu. 2. dönem sınavlarına katılacak olan öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Şubat tarihinden itibaren öğrenci/Tc kimlik numarası ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr adresinden alabilecekler. Peki 2025 AÖL, AÖİHL ve MAÖL sınav başvuruları ne zaman? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 1-28 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınavları için sınav duyurusu yayınlandı. MEB'in AÖL, AÖİHL, MAÖL sınavlarıyla ilgili hazırladığı kılavuzu ve sınav tarihlerini haberimizde sizlere aktarıyoruz.
AÖL, AÖİHL, MAÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
e-Sınavlar, 1 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav 81 ilde ve KKTC’de belirlenen e-Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler e - S ınava katılacakları e-Sınav salonlarını ve sınav oturumlarının randevularını 13 Ocak – 17 Şubat 2025 tarihleri arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulu https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş
yaparak alacaktır.
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı
öğrenciler e - S ınava katılacakları e-Sınav salonlarını ve sınav oturumlarının randevularını 9– 11 Şubat 2025 tarihleri arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak alacaktır.
Adaylar, 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.