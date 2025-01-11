Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MEB'den Açık Öğretim Kurumları 2. sınav duyurusu...

MEB'den Açık Öğretim Kurumları 2. sınav duyurusu...

23:0011/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Açık öğretim lisesi sınav takvimi belli oldu
Açık öğretim lisesi sınav takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi (AÖL), Açıköğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açıköğretim Lisesi (MAÖL) sınav tarihlerini duyurdu. 2. dönem sınavlarına katılacak olan öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Şubat tarihinden itibaren öğrenci/Tc kimlik numarası ve şifreleri ile aolweb.meb.gov.tr adresinden alabilecekler. Peki 2025 AÖL, AÖİHL ve MAÖL sınav başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 1-28 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınavları için sınav duyurusu yayınlandı. MEB'in AÖL, AÖİHL, MAÖL sınavlarıyla ilgili hazırladığı kılavuzu ve sınav tarihlerini haberimizde sizlere aktarıyoruz.


AÖL, AÖİHL, MAÖL SINAVLARI NE ZAMAN?


e-Sınavlar, 1 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav 81 ilde ve KKTC’de belirlenen e-Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecektir.



e-SINAV RANDEVU TARİHLERİ

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler e - S ınava katılacakları e-Sınav salonlarını ve sınav oturumlarının randevularını 13 Ocak – 17 Şubat 2025 tarihleri arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulu https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş

yaparak alacaktır.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı

öğrenciler e - S ınava katılacakları e-Sınav salonlarını ve sınav oturumlarının randevularını 9– 11 Şubat 2025 tarihleri arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak alacaktır.


SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

#Açıköğretim lisesi
#mesleki açıköğretim lisesi
#açıköğretim imam hatip lisesi
#meb
#sınav başvurusu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MasterChef'te sezonun şampiyonu belli oldu...