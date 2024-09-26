AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri öğrenciler tarafından takip ediliyor. Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrencilerin beklediği AÖL kayıt ve kayıt yenileme takvimi açıklandı. Duyuruya göre 28 Ağustos tarihinde başlayan AÖL kayıtları ve açık öğretim kayıt yenileme başvuruları için öğrenciler, 300 (üç yüz) TL olan kayıt ücretini T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden yatırabilecekler. AÖL kayıtları halk eğitimi merkezi müdürlüklerince gerçekleşecek. Peki, açık öğretim kayıtları nasıl yapılır? AÖL kayıt ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte, 2024 2025 Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme tarihleri bilgisi...

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi devam ediyor.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre işlemler, 27 Eylül'e kadar devam edecek.

MEB'in konuya dair açıklaması şöyle;

"Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2024/1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2024 Cuma gününe kadar devam edecektir. 27 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar sınav katılım ücretini yatıranlar 30 Eylül 2024 Pazartesi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir."

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 (üç yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatırılabiliyor.







