Açık öğretim lisesi kayıt yenileme: MEB AÖL yeni kayıt nasıl yapılır?

AÖL nedir, nasıl kayıt olunur, AÖL ders seçimi nasıl yapılır? Açık lise kayıt yenileme nasıl ve ne zaman yapılır? gibi sorular liseyi yüz yüze okumaktan ziyade uzaktan eğitim olarak okumak isteyenlerce merak ediliyor. LGS sınav sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri puanlarına görev merkezi ya da yerel yerleştirme ile liselere yerleştirmekte. LGS sınavına girmeyen öğrenciler örgün liseyi tercih edebilecekleri gibi açık liseleri de tercih edebilmekte. Açık lise okumak isteyenler MEB tarafından açıklanan şartlar doğrultusunda ve yine MEB tarafından açıklanan eğitim öğretim yılı takvimi neticesinde AÖL kayıtlarını, AÖL yeni kayıtları, AÖL kayıt yenileme işlemlerinin yanında AÖL ders seçimi ve AÖL sınavlara katılabilmekte. Peki AÖL kayıt yenileme nasıl yapılıyor? Açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemi nasıl olur?

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AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır

MEB açık öğretim lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Liselerinde okumak, derslere kayıt olabilmek ve AÖL sınavlara girebilmek için AÖL açık lise kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilmek durumunda. Peki AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, AÖL kayıt yenileme şarları neler? Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencimiz, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzumuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

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AÖL kayıt yenileme ücreti hangi bankaya yatacak?

Açık öğretim lisesi (AÖL) kayıt yenileme ücreti MEB tarafından belirlenmekte. Belirlenen AÖL kayıt yenileme sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının ATM'lerinden veya ilgili bankaların internet bankacılığını kullanarak yatırabilirsiniz. ATM'lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak ödendiğine emin olunuz. Bankaların ATMl’lerinin yanındahttps://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz. Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

AÖL ders seçimi

AÖL ders seçimi nasıl yapılır?

Açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler AÖL ders seçimini yapmak durumundalar. Açık lise öğrencileri yaptıkları ders seçimlerinden sınava gireceklerinden dolayı AÖL ders seçimi bir hayli önemlidir. Açık öğretim lisesi ders seçimi gerçekleştirecekler öncelile şu yol ve yöntemleri izlemek durumunda.

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Açık lise ders seçimi yapılabilmesi için ilk öncelikle http://www.aol.meb.gov.tr Açık Öğretim Lisesinin internet sitesine giriş yapılar ve site üzerinde yer alan “Öğrenci Girişi” sekmesi tıklanır.

Güvenlik kodu kısmında resimde görülen sayı, öğrenci numara alanına öğrenci numarası veya T.C numarası, şifre kısmına ise öğrenci şifresi yazılarak Giriş sekmesine tıklanır.

Sol kısımda yer alan ''Kayıt Yenileme / Ders Seçme'' sekmesi altında bulunan ''Ders Seçme İşlemleri'' tıklanır. Açılan sayfada AÖL ders seçimi yapılacak derslerin listesi görülecektir. Burada dersler dönem başlığı altında birinci dönemden başlanmak suretiyle diilmiştir.

AÖL dersi seçmek için ilgili dersin satır başındaki mavi simge seçilir. Tercih edilen AÖL dersleri bir alt tabloda görülecektir

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Açık öğretim lisesi ders seçimi öncelikle zorunlu dersler seçerek başlanmalıdır. Zorunlu derslerin seçimi tamamlandıktan sonra hala ders seçme hakkınınız kalmışsa seçmeli derslerden de ders seçilebilir.

18 yaşını doldurmuş öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

18 yaşından küçük öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, daha sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin AÖL seçmeli derslerini program dahili içinde sırasıyla en çok 12 ders seçimi yapılabilmekte.

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Toplamda seçilebilecek kredi miktarını tamamlandığında sistem ''Bu dönem için belirlenen kredi miktarı kadar ders seçtiniz'' uyarısında bulunacaktır.

AÖL ders seçim sırasında oturum numaraları seçilecek derslerin yan kısmında yer almaktadır. AÖL sınavında daha başarılı ve daha düzenli kullanabilmeniz için ders seçimi yaparken bu oturumlara da dikkat edilmelidir.

Daha alt bir dönemde ortak dersin olduğu halde bir üst dönemden ortak ders seçmeye sistem izin vermediğini göreceksiniz. Bu kapsamda önce alt dönemin dersini tercih edip AÖL ders seçme işlemini bu şekilde yapabilirsiniz

AÖL-Açık öğretim lisesine kimler kayıt yaptırabilir?

AÖL yeni kayıt nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine YENİ KAYIT denir. Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından yapılmaktadır. AÖL yeni kayıt işleminin tamamlanması için ilk önce MEB tarafından açıklanan AÖL yeni kayıt ücretini yatırmak gerekiyor. AÖL yeni kayıt ücretini yatıranlar dekontla birlikte yeni kayıt irtibat bürolarına gitmek gerekir. Halk Eğitim Merkezlerinde gerçekleşen işlemlerin ardından AÖL’ye yeni kayıt yaptıranlar ders seçimini tamamlamak zorundalar. Öğrencilik durumunuz Aktif hale geldikten sonra, size verilen öğrenci numarası ve şifrenizle sisteme girip derslerinizi seçmelisiniz. Bu işlemleri gerçekleştirenler artık AÖL’ye kayıt yaptırmış olmaktadır. Peki açık öğretim lisesine kimler kayıt yaptırabilir?

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar açık öğretim liselerine kayıt yaptırmaya ha kazanırlar.

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