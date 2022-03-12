MEB AÖL SONUÇ SORGULA: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Lise (AÖL) sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere AÖL 2. Dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler şimdi de internet aramalarında "AÖL 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı ancak 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor. AÖL sınav sonuçları online sistemler üzerinden açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/o... üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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