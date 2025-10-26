Yeni Şafak
AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte MEB 2025-2026 Açık Lise 1. Dönem sınav takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama

19:0726/10/2025, Pazar
AÖL 1. dönem sınav takvimi belli oldu
AÖL 1. dönem sınav takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimini duyurdu. 3 Ekim itibariyle kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tamamlanırken, öğrenciler şimdi gözlerini 1. dönem sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yayın tarihine çevirdi. MEB takvimine göre AÖL, Açık İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. İşte AÖL sınav takvimi ve sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 1. dönem sınav tarihleri belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre AÖL, Açık İmam Hatip ve Mesleki Açık Lise sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler 15 Aralık 2025’ten itibaren sınav giriş belgelerini aolweb.meb.gov.tr adresinden alabilecek. İşte AÖL sınav takvimi, oturum saatleri ve sınav giriş belgesi detayları…


Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

AÖL 1. Dönem Sınav Tarihleri 2025-2026

Açık öğretim lisesinde eğitim gören öğrenciler için 1. dönem sınavları Aralık ayında yüz yüze gerçekleştirilecek.

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi - Saat 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi - Saat 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar - Saat 10.00

Her oturumda öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerden sorumlu tutulacak. Sınavlar Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.


AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Öğrenciler, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren fotoğraflı sınav giriş belgelerini online olarak alabilecekler.

Belgelere erişim için: Açık Öğretim Lisesi, Açık İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Lise öğrencileri:
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri:

Sınav giriş belgesi olmadan sınava katılım sağlanamayacağı için öğrencilerin belgeyi çıktı alarak sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.


AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB’in geçmiş yıllardaki uygulamalarına göre, AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Ocak 2026’da erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, AÖL öğrenci giriş sistemi üzerinden notlarını görüntüleyebilecekler.


YASAL UYARI

