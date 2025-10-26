AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte MEB 2025-2026 Açık Lise 1. Dönem sınav takvimi ve sınav giriş belgesi sorgulama

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 1. dönem sınav tarihleri belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre AÖL, Açık İmam Hatip ve Mesleki Açık Lise sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler 15 Aralık 2025’ten itibaren sınav giriş belgelerini aolweb.meb.gov.tr adresinden alabilecek. İşte AÖL sınav takvimi, oturum saatleri ve sınav giriş belgesi detayları…