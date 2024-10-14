Apple, yeni nesil iPad Air modelini 2025 yılının ortalarında tanıtabilir. Bloomberg'ün haberine göre Apple, 1 yıl geçtikten sonra yeni bir iPad tanıtacak. Peki, Apple iPad Air 2025 ne zaman tanıtılacak? Yeni iPad Air ne zaman çıkacak?

iPad Pro modellerinde yeni fonksiyonel tuşların yer aldığı Magic Keyboard kullanılabiliyor. Ancak bu kılıf iPad Air modellerinde desteklenmiyor, Apple, bu modelinde de kılıfın desteklenmesini istiyor.

Burada iPad Air'da hangi diğer özelliklerin ekleneceği henüz bilinmiyor ancak işlemci tarafında M3 ya da özellikleri biraz azaltılmış M4 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Cihazda aynı zamanda Wi-Fi desteği ve kamera gibi güncellemelerin de yer alması oldukça yüksek.