Apple, 2024 yenilemesinden yaklaşık bir yıl sonra, 2025’in başlarında iPad Air’i yenilemeyi planlıyor. Apple’ın geçtiğimiz aylarda yenilediği iPad Air, önümüzdeki yıl yeni bir güncelleme alacak. Merakla beklenen yeni nesil tabletin ilk detayları ve tahmini çıkış fiyatı ortaya çıktı. Peki, Apple'ın yeni iPad Air modeli ne zaman tanıtılacak? Yeni nesil iPad Air çıkış tarihi, fiyatı ve özellikleri...
Apple, yeni nesil iPad Air modelini 2025 yılının ortalarında tanıtabilir. Bloomberg'ün haberine göre Apple, 1 yıl geçtikten sonra yeni bir iPad tanıtacak. Peki, Apple iPad Air 2025 ne zaman tanıtılacak? Yeni iPad Air ne zaman çıkacak?
APPLE, 2025 YILINDA YENİ iPAD AIR MODELİNİ TANITACAK
iPad Pro modellerinde yeni fonksiyonel tuşların yer aldığı Magic Keyboard kullanılabiliyor. Ancak bu kılıf iPad Air modellerinde desteklenmiyor, Apple, bu modelinde de kılıfın desteklenmesini istiyor.
YENİ iPAD AIR ÖZELLİKLERİ
Burada iPad Air'da hangi diğer özelliklerin ekleneceği henüz bilinmiyor ancak işlemci tarafında M3 ya da özellikleri biraz azaltılmış M4 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Cihazda aynı zamanda Wi-Fi desteği ve kamera gibi güncellemelerin de yer alması oldukça yüksek.