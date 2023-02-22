Arabadayken deprem olursa ne yapılmalı?
Türkiye, dünyada en çok depremin yaşandığı ülkelerden biri. 1999 Marmara Depremi, Elazığ, Van, Bingöl ve İzmir depremlerinin acısı hala çok taze iken 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı Kahramanmaraşlı iki büyük deprem 10 kenti vurdu. Depremde binlerce canımızı kaybettik. Depremle yaşama gerçeğini unutmadan her an deprem olacakmış düşüncesinden yola çıkarak hazırlıklı olmalı, deprem sırasında neler yapmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalıyız. Deprem esnasında araç kullanırken ne yapmalıyız sorusuna bu haberimizle yanıt bulacaksınız.
Araba kullanırken deprem olduğunda ne yapmalı?
Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;
- Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.
- Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.
- Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
- Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.