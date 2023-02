Araba kullanırken deprem olduğunda ne yapmalı?

Bina risk durumları Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem felaketinin ardından gündeme geldi. Türkiye’de çok sayıda diri fay bulunuyor. Bu durum da her an her yerde olası bir depremle karşılaşma riskini artırıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle binlerce bina yıkıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki yapıların yüzde 98’inin 1999’dan önce yapıldığını söyledi. Uzmanlar 1 ve 2 katlı binaların çok katlı binalara göre depreme karşı daha güvenli olduğunu dile getiriyor. Peki hangi yıldan sonra yapılan binalar güvenlidir? Ev alacak vatandaşlar kaç yıllık binayı tercih etmeli?