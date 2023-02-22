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Deprem anında araba kullanırken yapılması ve bilinmesi gerekenler

Ülkemizde 7,7 büyüklüğünde yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından yapılması gerekenler araştırılmalaya başladı. Doğal afetlerden biri olan deprem için de olası bir duruma karşı her zaman tedbirli olmakta fayda var. Deprem öncesinde ve sonrasında olduğu gibi, deprem anında da yapılması gereken bir takım hususlar bulunuyor. Deprem esnasında araç kullanırken ne yapmalıyız sorusuna bu haberimizle yanıt bulacaksınız.

17:54 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arabadayken deprem olursa ne yapılmalı?

Arabadayken deprem olursa ne yapılmalı?

Türkiye, dünyada en çok depremin yaşandığı ülkelerden biri. 1999 Marmara Depremi, Elazığ, Van, Bingöl ve İzmir depremlerinin acısı hala çok taze iken 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı Kahramanmaraşlı iki büyük deprem 10 kenti vurdu. Depremde binlerce canımızı kaybettik. Depremle yaşama gerçeğini unutmadan her an deprem olacakmış düşüncesinden yola çıkarak hazırlıklı olmalı, deprem sırasında neler yapmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalıyız. Deprem esnasında araç kullanırken ne yapmalıyız sorusuna bu haberimizle yanıt bulacaksınız.

Deprem arabadayken olursa neler yapılır?

Araba kullanırken deprem olduğunda ne yapmalı?

Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;

  1. Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.
  2. Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.
  3. Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
  4. Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.

Bina zemin etüdü yapılışı gerekliliği ve önemi
Bina zemin etüdü yapılışı gerekliliği ve önemi

Zemin etüdünün önemi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi sonrası bir kez daha gözler önüne serildi. Deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu, binlerce bina ya yıkıldı, ya da ağır hasar aldı. Bölgede bulunan TOKİ konutları ise depremde dim dik durdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yaptırılan inşaatlarda öncelikle yerinde zemin etüt raporu çıkarıldığını, bu raporlar doğrultusunda kanun ve yönetmeliklere göre inşaatların başladığını dile getirdi. Özellikle zemin etüdü raporu ile zemin yapısı, fay hattına uzaklığı durumu, zemin cinsi ve depreme olan dayanıklılığı hakkında bilgi vermektedir. Peki bina zemin etüdü nasıl yapılır, kimler yapar, nasıl başvurulur?


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2 saat önce
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Deprem anında araba kullanırken yapılması ve bilinmesi gerekenler
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