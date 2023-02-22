Araba kullanırken deprem olduğunda ne yapmalı?

Zemin etüdünün önemi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi sonrası bir kez daha gözler önüne serildi. Deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu, binlerce bina ya yıkıldı, ya da ağır hasar aldı. Bölgede bulunan TOKİ konutları ise depremde dim dik durdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından yaptırılan inşaatlarda öncelikle yerinde zemin etüt raporu çıkarıldığını, bu raporlar doğrultusunda kanun ve yönetmeliklere göre inşaatların başladığını dile getirdi. Özellikle zemin etüdü raporu ile zemin yapısı, fay hattına uzaklığı durumu, zemin cinsi ve depreme olan dayanıklılığı hakkında bilgi vermektedir. Peki bina zemin etüdü nasıl yapılır, kimler yapar, nasıl başvurulur?