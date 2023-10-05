Arakan nüfusunun önemli çoğunluğunu “Rohingya” Müslümanları ile Budist “Rakhine”ler oluşturmakta. İslam, Arakan’da 8. yüzyıldan itibaren bölgeye gelen Müslüman tüccar ve dervişler vasıtasıyla yayıldı. Arakan’da 1430’da bir İslam devletinin kurulduğu ve bu devletin 1784 yılında Budist krallık tarafından işgal edilinceye kadar 354 yıl bağımsız bir devlet olarak kaldığı bilinmektedir.

ARAKAN NEREDEDİR?

Arakan, Myanmar'ın güneybatısında, Bengal Körfezi kıyısında yer alan bir bölgedir. Bangladeş sınırının hemen karşısında yer alır. Arakan, Myanmar'ın yedi eyaletinden biridir ve 50.000 kilometre karelik bir alana sahiptir. Bölgenin nüfusu yaklaşık 3 milyondur.

Arakan'ın başkenti Sittwe'dir. Diğer önemli şehirleri arasında Maungdaw, Buthidaung ve Cox's Bazar (Bangladeş'te) bulunmaktadır.

Arakan, etnik bir azınlık olan Rohingya Müslümanlarının anavatanı olarak bilinir. Rohingyalar, Myanmar hükümeti tarafından uzun yıllardır zulüm görmektedir. 2017'de Myanmar ordusu, Rohingyalara karşı bir soykırım kampanyası başlattı. Bu kampanya sonucunda yüz binlerce Rohingya, Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldı.

Arakan'ın coğrafyası, dağlar, ormanlar ve nehirler ile karakterizedir. Bölgenin iklimi tropikaldir.

Arakan, Myanmar'ın en yoksul bölgelerinden biridir. Bölgenin ekonomisi, tarıma ve balıkçılığa dayanmaktadır.

Arakan, Myanmar'ın en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Bölgenin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ziyaretçileri cezbetmektedir.

İngiltere, Bangladeş'teki Arakanlılar için 3,7 milyon dolarlık yardım yapacak

İngiltere, Bangladeş'te yaşayan Arakanlı Müslüman mültecileri desteklemek amacıyla yaklaşık 3,7 milyon dolarlık yeni insani yardım yapacağını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Philip Barton, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya 2 günlük ziyarette bulundu.

Barton, temasları sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı mülteciler için yaklaşık 3,7 milyon dolar değerindeki yeni insani yardım yapacağını söyledi.

Yardım sayesinde Cox's Bazar ve Bhasan Char'daki mültecilerin sağlık hizmetlerine ve yemek yapabilmeleri için kullandıkları yakıtlara erişim sağlayabileceğini belirten Barton, yeni desteğin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

Barton, Arakanlıların zorla evlerinden edilmesinin üstünden yıllar geçtiğini vurgulayarak, mültecilerin "güvenli ve onurlu şekilde Myanmar'a dönmelerini sağlayacak uzun vadeli çözüm için baskı yapmaya devam ettiklerini" ifade etti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

1948 yılından beri Budist Myanmar devletinin işgali altında bulunan Arakan’daki Müslümanlar, büyük baskı ve kısıtlamalar içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışımakta. Bölgede Müslümanların evlenmeleri, seyahat etmeleri ve okumaları yasaktır.





Müslüman çocukların sadece ilkokula kadar okuyabilmelerine izin veriliyor. Müslümanların seyahat yasakları o kadar geniş ki başka bir kasabaya ailelerini ziyarete gitmek için bile izin almaları gerekiyor.



