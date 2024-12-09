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Aralık ayı yaşlı ve engelli maaşı hesaplara yattı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama

Aralık ayı yaşlı ve engelli maaşı hesaplara yattı mı? Bakan Göktaş'tan açıklama

12:279/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Engelli ve yaşlı maaşı
Engelli ve yaşlı maaşı

Aralık ayı yaşlı ve engelli maaşı hesaplara yattı mı? sorusu merak edilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Göktaş, aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Yaşlı ve engellilerin ödemeleri bugün başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Aralık ayı yaşlı ve engelli maaş ödemesine ilişkin açıklama

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti. Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Bu doğrultuda aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" dedi.

Engelli ve yaşlı maaşı ödemesi nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.



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#yaşlı maaşı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#engelli aylığı

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