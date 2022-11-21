Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. C Grubunda yer alan Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin – Suudi Arabistan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde ise 17 maçın 12'sinde devre arasına önde girdi. İşte Arjantin – Suudi Arabistan maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler.

Arjantin – Suudi Arabistan maçı saat kaçta?

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en büyük stadı (80 bin) Lusail'de oynanacak ve Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı C Grubu mücadelesi, saat 13.00'te başlayacak.

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Arjantin – Suudi Arabistan maçı hangi kanalda?

Karşılaşma TRT1 ve TRT4K'dan izleyiciyle buluşacak. İki ülke, yarınki mücadelede 5. kez karşı karşıya gelecek. İki maçı Arjantin kazanırken, iki karşılaşma ise berabere sona erdi.

Arjantin – Suudi Arabistan maçı muhtemel ilk 11

Arjantin kadrosu

23 Emiliano Martinez 8 Marcos Acuna 13 Cristian Romero 19 Nicolas Otamendi 26 Nahuel Molina 5 Leandro Paredes 7 Rodrigo De Paul 20 Alexis Mac Allister 10 Lionel Messi 11 Angel Di Maria 22 Lautaro Martinez

Suudi Arabistan kadrosu

21 Mohammed Al Owais 4 Abdulelah Al Amri5 Ali Al-Boleahi 13 Yasir Al Shahrani 7 Salman Al-Faraj 12 Saud Abdulhamid 8 Abdulelah Al Malki 11 Saleh Al-Shehri 10 Salem Al-Dawsari 23 Mohamed Kanno 9 Firas Al-Buraikan

2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: Arjantin

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı, tarihinde 3. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

Arjantinli teknik adam Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı "Tangocular", Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Katar biletini aldı.

Elemeleri 17 maçta elde ettiği 11 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup tamamlayan Arjantin, 39 puan toplayarak Brezilya'nın ardından 2. oldu.

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Eleme maçlarında rakip fileleri 27 kez havalandıran, kalesinde ise 8 gol gören Arjantin Milli Takımı, grup maçlarında şu sonuçları aldı:

Arjantin-Ekvador: 1-0

Bolivya-Arjantin: 1-2

Arjantin-Paraguay: 1-1

Peru-Arjantin: 0-2

Arjantin-Şili: 1-1

Kolombiya-Arjantin: 2-2

Venezuela-Arjantin: 1-3

Arjantin-Bolivya: 3-0

Paraguay-Arjantin: 0-0

Arjantin-Uruguay: 3-0

Arjantin-Peru: 1-0

Uruguay-Arjantin: 0-1

Arjantin-Brezilya: 0-0

Şili-Arjantin: 1-2

Arjantin-Kolombiya: 1-0

Arjantin-Venezuela: 3-0

Mancini'nin rekoruna iki maç uzakta

Katar'a 35 maçlık yenilmezlik serisiyle giden Arjantin Milli Takımı, 3 maç daha mağlup olmaması halinde İtalya'nın bu alandaki rekorunu kıracak.

Son mağlubiyetini 2019 Kupa Amerika'nın yarı finalinde alan Arjantin, Dünya Kupası elemeleri, 2021 Kupa Amerika ve hazırlık maçlarında çıktığı 35 maçtan 24 galibiyet ve 11 beraberlikle ayrıldı.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Ekim 2018-Ekim 2021 aralığında 37 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tarihe geçmişti.

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Messi son kez tribünleri selamlayacak

Arjantin'in futbola kazandırdığı en büyük isimlerden Lionel Messi, Katar'da son kez Dünya Kupası'nda oynayacak. Daha önce finalde kaybeden 35 yaşındaki Messi, kupayı havaya kaldırması halinde kariyerindeki tek eksik kupada da şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Kulüp ve milli takım kariyerinde şu ana kadar 994 maça çıkan Messi, her futbolcuya kısmet olmayacak bininci maç heyecanını Katar'da yaşayabilir.

Sakatı az, kadrosu derin

Favori ülkelere göre en az sakatlık sorunu yaşayan takımlardan biri olan Arjantin, kadro derinliğine de sahip.

Bir önceki dünya kupasında yer alan yıldız isimlerden Angel Di Maria ve Paulo Dybala'nın sakatlıklarını atlatarak Katar uçağındaki yerlerini almaları beklenirken, Sergio Agüero ve Gonzalo Higuain ise futbolu bıraktıkları için Katar kadrosunda yer almayacak.

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Savunmada Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina ve Nicolas Tagliafico, orta sahada Leandro Paredes, Rodrigo De Paul ve Giovani Lo Celso, ileri uçta ise Messi ve Lautaro Martinez gibi isimlere sahip Arjantin, Lisandro Martinez, Enzo Fernandes ve Julian Alvarez gibi oyuna etki edebilecek yedeklerle Katar'a gidecek.

Arjantin Dünya Kupası geçmişi

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 17 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 81 maç yapan Arjantinliler, bu maçlardan 47'sini kazandı, 10'undan beraberlikle, 24'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 2014'te final oynama başarısı gösteren Arjantin, Dünya Kupası tarihi boyunca 137 gol attı, kalesinde 93 gol gördü.

Ev sahipliği yaptığı 1978 ile Meksika 1986'da şampiyon olan Arjantin'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:

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1930 - Final

1934 - Birinci tur

1958 - Grup aşaması

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1974 - İkinci tur

1978 - Şampiyon

1982 - İkinci tur

1986 - Şampiyon

1990 - Final

1994 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - Grup aşaması

2006 - Çeyrek final

2010 - Çeyrek final

2014 - Final

2018 - İkinci tur

Arjantin Dünya Kupası Maç takvimi

22 Kasım (TSİ 13.00): Arjantin-Suudi Arabistan (Lusail Iconic Stadı) 26 Kasım (TSİ 22.00): Arjantin-Meksika (Lusail Iconic Stadı) 30 Kasım (TSİ 22.00): Polonya-Arjantin (Stat 974)

Dünya Kupası C Grubu: Suudi Arabistan

Arjantin, Meksika ve Polonya'nın bulunduğu C Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Suudi Arabistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Arabistan Dünya Kupasına nasıl katıldı?

2012'de Zambia, 2015'te de Fildişi Sahilleri ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak iki farklı ülkeyle kupa kazanan ilk teknik adam olarak tarihi geçen Fransız Herve Renard'ın çalıştırdığı Suudi Arabistan, Asya elemelerine 2. turdan başladı.

Özbekistan, Filistin, Singapur ve Yemen'in bulunduğu D Grubu'nda, 8 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puanla grubu lider bitiren Suudi Arabistan, 3. tura yükseldi.

3. turda Japonya, Avustralya, Umman, Çin ve Vietnam ile B Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle yine lider olarak Katar'a gitme hakkını elde etti.

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"Yeşil Şahinler" lakaplı Suudi Arabistan, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

2. tur

Yemen-Suudi Arabistan: 2-2 Suudi Arabistan-Singapur: 3-0 Filistin-Suudi Arabistan: 0-0 Özbekistan-Suudi Arabistan: 2-3 Suudi Arabistan-Filistin: 5-0 Suudi Arabistan-Yemen: 3-0 Singapur-Suudi Arabistan: 0-3 Suudi Arabistan-Özbekistan: 3-0

3. tur

Suudi Arabistan-Vietnam: 3-1

Umman-Suudi Arabistan: 0-1

Suudi Arabistan-Japonya: 1-0

Suudi Arabistan-Çin: 2-1

Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0

Vietnam-Suudi Arabistan: 0-1

Suudi Arabistan-Umman: 1-0

Japonya-Suudi Arabistan: 2-0

Çin-Suudi Arabistan: 1-1

Suudi Arabistan-Avustralya: 1-0

Takımın kaderini savunma belirleyecek

Katar 2022 öncesinde oynadıkları görece zorlu hazırlık maçlarında Kolombiya ve Venezuela'ya 1-0 yenilen, ABD ile golsüz berabere kalan Suudi Arabistan'da, Lionel Messili Arjantin ve Robert Lewandowskili Polonya ile oynanacak grup maçlarında savunmaya çok iş düşecek.

Komşu Katar'a en rahat ulaşabilecek konumdaki Suudi taraftarların gözü, Asya elemelerinde 7'şer kez rakip fileleri havalandıran Salem Al-Dawsari ve Saleh Al-Shehri'de olacak.

Suudi Arabistan Dünya Kupası geçmişi

Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı. 1930 ile 1974 yılları arasındaki turnuvalarda yer almayan takım, 1994'e kadar da elemeleri geçemedi.

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ABD 1994'te, Hollanda'ya karşı Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Fuad Enver, Fas'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada ise takımına turnuva tarihindeki ilk galibiyeti getiren golü kaydetti. Son maçında da Belçika'yı mağlup eden Suudi Arabistan, katıldığı ilk Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Fakat son 16 karşılaşmasında İsveç'e 3-1 yenilerek elendi.

Dünya kupalarında 16 maç yapan Suudi Arabistan, bunlardan 3'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 11'inden ise mağlubiyetle ayrıldı. Rusya 2018'de de mücadele eden takım, Dünya Kupası tarihi boyunca 11 gol attı, kalesinde 39 gol gördü.

Suudi Arabistan'ın Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1994 - Son 16 turu

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

Suudi Arabistan Dünya Kupası Maç takvimi

22 Kasım (TSİ 13.00): Arjantin-Suudi Arabistan (Lusail Iconic Stadı) 26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan (Education City Stadı) 30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika (Lusail Iconic Stadı)

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