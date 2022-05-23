Avrupa’daki 30 yıllık müşteri potansiyelinin talepleri ve Avrupa piyasası ile daha yakın temas halinde olmak amacıyla, oluşturulan showroomun açılışını, Yönetim Kurulu Üyesi Bilgehan Gülşen gerçekleştirdi.

Gülşen konuşmasında; Avrupa müşterisinden aldığı destek ile Armine’nin Türkiye ihracatına katkısı ve oluşturduğu istihdama dikkat çekti. Avrupa’da Armine tabelalı franchise perakende mağazalar açmayı hedeflediklerini belirtti. Gülşen, açılışı Sembol Mağazacılık Genel Müdürü Barış Özden ve Armine Avrupa yetkilisi Murat Kandemir ile birlikte yaptı.

Armine Avrupa toptan ofisi ile Neuss'ta

Bayan konfeksiyon, ipek eşarp, şal ve çanta koleksiyonlarıyla müşterilerine zengin ürün çeşitliliği sunan Armine, yeni showroom’u ile Duisburg Havaalanı’na 15 dk., Köln Havaalanı’na 45 dk. mesafededir.

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Armine; Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Avusturya, Fransa, İtalya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere tüm Avrupa satış ağını bu showroom ile daha da genişletmeyi hedefliyor.