Arya Sposa CEO’su Derya Demir: ‘’Her kadın en özel gününde güzel olmayı hak eder’’

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü; bir çok evlilik adayının evlilik planlarını, bununla birlikte de düğün planlarına da ağır bir darbe vurdu. Bu durumun en çok etkilenmesini beklediği gelinlik piyasasında durum çok da farklı değil. Ancak Arya Sposa firmasının başarılı CEO’su Derya Demir ‘’virüs hayallere engel olamaz’’ diye bulundu. Başarılı yönetici; ‘’Pandemi elbette tüm dünya gibi düğün organizasyonlarını da vurdu. Ancak bu durum her genç kız için geçerli olan beyaz gelinlik hayallerine engel olmazdı. Her kadının ömründe mutlu olacağı büyük günlerin başında gelinlik giydiği gün gelir. Gelinliklerin içinde onların yüzlerindeki mutluluğu görmek, bize neden bu işi yaptığımızı tekrar hatırlatıyor. Her kadın en özel gününde en güzel olmayı hak eder. Biz bunun için çalışıyoruz. Siz sadece evet deyin yeter’’ vurgusu yaptı. Her mutlulukla söylenen evet bizim imzamız oluyor.

Çarpıcı tasarımlar sunan Arya Sposa’nın bu dönemdeki kreasyonu ile ilgili açıklama yapan Demir; ‘’Gelinliklerimizin tamamı usta tasarımcılar tarafından üretilmektedir. Yeni sezonda geleneksel gelinlik kültürünü, modern giyimin sunduğu rahatlık ile birleştirdik. Sadece gelinlik değil, gelinlik dışında tüm özel günler için de özel elbiseler ürettik.’’ şeklinde konuştu.

Bununla birlikte Arya Sposa firmasının bu dönemdeki ihracat faaliyetleri hakkında da konuşan Demir; ‘’Türkiye’de 5 mağazası bulunan markamızın, 3 kıtada satış faaliyetleri başarıyla devam ediyor. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa dışında Amerika ve Güney Amerika’dan da çok fazla talep aldık. Bu sebeple üretim ağımızı geliştirip, arttırmak zorunda kaldık. Gelecek sene ülkemizde mağaza sayımızı arttırmak, tasarımlarımızla Uzak Doğu ve Rusya bölgesine de açılmayı hedefliyoruz.’’ açıklaması yaptı. Tüm dünyada etkili olan ve tüm sektörlere etkileyen Covid-19 pandemi krizinin planlanan bazı hedeflerini ertelediğini belirten Demir, hedeflerinde bir sapma olmadığını ve çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.