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Asgari ücrete ara zam ne zaman yapılacak?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara zam açıklaması yaptı. Erdoğan, açıklamasında "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var" dedi. Asgari ücret 2022'de Ocak ve Temmuz ayında iki kez güncellenmişti.

14:20 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Asgari ücret

Asgari ücret

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret 2023 Ocak ayında zamlanmıştı. En düşük emekli maaşına gelen 2 bin liralık zammın ardından asgari ücrete de ara zam beklentisi doğmuştu. Asgari ücrete ara zam gelecek mi, konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TEMMUZ'DA OLACAK

En düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 7500 TL'ye, emekli bayram ikramiyesi de yüzde 82 yükselişle 2000 TL'ye yükseldi. Bununla beraber "Asgari ücret ara zam olacak mı" sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacağını ifade etti.

EMEKLİYE ZAM İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME OLACAK MI?

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiniz. Emeklilere yönelik bir düzenleme olacak mı?" sorusuna ise Bilgin, "Yaptık işte... Türkiye tarihinde ilk defa bu oluyor. Geçmişe doğru bir inceleyin bakın. Türkiye'de ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bu tarihimizde ilk defa yapılan çok ciddi bir düzenlemedir. Bundan 10 milyon emeklimiz istifade edecektir. Onun için daha yeni bir şey yok." karşılığını verdi.

Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok." diye yanıtladı.

Emekli ve memur maaşları Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Her yıl Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamlarına göre 20 milyonu aşkın emekli ve memurlar zam alıyor.

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

Asgari ücret Ocak 2023 döneminde brüt 10008 lira, net 8506 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücret zammı sonrası işveren aylık maliyeti 11759 lira oldu.

Asgari ücret Ocak 2023 döneminde yüzde 54'ün üzerinde artışla TL bazlı rekor kırarken, 455 dolar seviyesiyle de döviz bazlı rekorunu kırdı. (Dönemin dolar kuru: 18,70 TL)



#asgari ücret
#ara zam
#erdoğan
#2023
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