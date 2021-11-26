Asgari ücret netleşti mi? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?

Asgari ücret, ile ilgili açıklamalar araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 senesine sayılı günler kala net ve brüt asgari ücretin yeni tutarı merak ediliyor. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Önümüzdeki ayın başında uygulamaya girecek olan asgari ücretin tespiti meselesi olmak üzere biz bütün dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi için; madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor onların alım gücünü yukarıya çıkaracak düzenlemeleri yapmak ile yükümlüyüz” dedi.

Samsun programı için şehre gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından esnafları gezdi. Vatandaşların halini hatırını soran Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Samsun İl Başkanlığına geldi. Burada partililer ile bir araya gelen Kurtulmuş, asgari ücret, döviz kuru ve ekonomik durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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“Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz”

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğinin farkında olduklarının altını çizen Prof. Dr. Kurtulmuş, “Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bu zor süreçlerde inşallah hep beraber teenni ile ve aklıselim ile bu süreçleri atlatacağız. Türkiye’de özellikle son 1 hafta içerisinde yaşadığımız kurlardaki aşırı yüksekliğin vatandaşın üzerinde oluşturduğu özellikle alım gücü bakımından oluşturduğu etkilerin farkındayız. Ekonomi ile ilgili tüm meseleleri bütün detayları ile biliyor, takip ediyor ve bunlarla ilgili tedbirlerimizi sadece güncel değil uzun vadeli tedbirlerimizi de alarak yolumuza devam ediyoruz. Son dönemlerde Türkiye ekonomisinde çok önemli bir aks, makas değişikliğine gidildiğini hep beraber izliyorsunuz. O da şudur: Türkiye üretimi, istihdamı, yatırımı, ihracatı yani reel ekonomiyi esas alan bir kalkınma modelini uygulamaya koymuştur. Pandemi şartlarının ağır baskısına rağmen Türkiye’nin 2022 yılında inşallah yüzde 9-10 aralığında büyük bir büyümeyi ortaya koyacak olması da bu tezin ne kadar doğru olduğunu tespit etmiş olan önemli bir gelişmedir. Dünyanın birçok yerinde tedarik zincirleri kırılırken, insanlar temel gıda maddelerine ulaşmakta bile zorluk çekerken vakti zamanında alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye bu süreci mümkün olan en düşük hasarlarla atlatmak için gayret ediyor. Sonuçta bir ülkenin ekonomisinin gücü sadece bir tek 1-2 rakama bakarak değil, sadece dönemsel bazı gelişmelere bakarak değil o ülkenin üretim gücüne ve kapasitesine bakarak değerlendirilir. Türkiye bugün milli savunma sanayinden, makine ve teçhizata kadar birçok alanda uluslararası piyasalarda mallarını, ürünlerini satabilecek, rekabet edebilecek güçlü bir ülke konumuna gelmiştir. İnşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz” diye konuştu.

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“Fiyatlar aşağı çekilemiyorsa alım gücünü yukarı çıkartacak düzenlemeler yapmakla yükümlüyüz”

Asgari ücret ve alım gücü konusunda da görüşlerini beyan eden Numan Kurtulmuş, “Türkiye’de yaşanmış olan bu son dönemdeki spekülatif gelişmeleri de kayda geçiyoruz. Bir iktisatçı olarak şu yaşadığımız gerekçenin hiçbir rasyonel gerekçesi yok. ‘Şöyle bir sebep oldu da bu sebepten dolayı bu kadar büyük bir spekülatif gelişme oldu’ diyeceğimiz hiçbir gerekçe yoktur. Bunları Türkiye atlatabilecek bir güce sahiptir. Kararlılıkla bu süreci atlatacağız. Burada bazılarının ortaya çıkan olağandışı gelişmeyi fırsat bilerek sokakları hareketlendirmeye çalışması gerçekten doğru bir şey değildir. Biz bu anlamda muhalefetin legal, meşru mitingler ile hükümete karşı görüşlerini dile getirmesinin demokrasinin bir gereği olduğuna tabi ki inanırız. Buradan bir kere daha söylemek isterim ki: sokakların illegal gösteri alanı haline getirilmesine başta muhalefet de müsaade etmemelidir. Bu anlamda Türkiye bu süreci aşacak. Aşmanın yolu teenni, aklıselim ve sabırla bu süreci geçebilmektir. Dövizdeki aşırı oynaklık belli bir noktaya geldi. Şimdi daha da aşağıya doğru gidecek. Daha da önemlisi oynaklık da ortadan kalkarak milletimiz inşallah önünü görebilir bir noktaya çok kısa süre içerisinde gelecektir. Bunu söylerken şunun altını çiziyoruz. Vatandaşımızın alım gücünde bazı değişmeler oldu. Olumsuz anlamda değişmeler oldu. Kısa vadede bunu ortadan kaldıracak, hemen önümüzdeki ayın başında uygulamaya girecek olan asgari ücretin tespiti meselesi olmak üzere biz bütün dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi için madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor onların alım gücünü yukarıya çıkaracak düzenlemeleri yapmak ile yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

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EKONOMİ Asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta: İlk toplantıda uzlaşma sinyali

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?

Diğer yıllarda asgari ücret zam oranı belirlenirken enflasyonun ortalama yüzde 5-7 üzerinde belirlendiği yer alıyor. İlk olarak Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisi baz alındığında ve buna yüzde 5'lik refah payı eklendiğinde asgari ücretlinin bürüt maaşının 4.440 lirayı, net ücretin ise asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.485 lirayı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yapılan bir hesaplamada ise Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisine yüzde 7'lik bir refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4.480 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.540 lirayı geçeceği konuşuluyor.

Üçüncü yapılan hesapta ise TÜİK'in son açıkladığı enflasyon rakamı baz alınıyor. Bu rakama yüzde 7'lik refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4530 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.580 lirayı geçeceği tahmin ediliyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücreti görüşmelerinin 1-2 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar uzamayacağını, 1-2 hafta içinde tamamlanacağını açıkladı.

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin Bilgin, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde

İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Bilgin, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" diye konuştu.

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Bilgin, asgari ücrette çalışana doğrudan destek vereceklerini de sözlerine ekledi.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.