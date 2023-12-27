Asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL? 2024 net ve brüt asgari ücret belli oldu!

İşsizlik maaşına asgari ücret ayarı geliyor. İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zammı sonrası artacak. İŞKİR işsizlik aylığı, işsiz kalan sigortalı kişilere belirli şartları taşımaları halinde sağlanan bir sosyal yardımdır İşsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da artacak. İşsizlik maaşı en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. Peki İşsizlik maaşı ne kadar? 600, 900, 1080 gün çalışanlar ne kadar işsizlik parası alacak? İşte 2024 işsizlik maaşı taban ve tavan fiyatı.