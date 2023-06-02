Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? ve asgari ücret ne kadar olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret ne kadar olacak 2023? İşte, asgari ücrete dair merak edilenler.

Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret zammına ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

“Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz” diyen Bilgin, olası zamma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık.

Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.”

500 dolar bugün itibarıyla yaklaşık 10 bin TL’ye denk geliyor ancak önümüzdeki dönemde kurda artış bekleniyor. 8 bin 506 TL’lik net asgari ücret ise bugün itibarıyla yaklaşık 425 dolara denk geliyor.

Asgari ücrette 4 farklı senaryo