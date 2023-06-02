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Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağının müjdesini vermişti. Asgari ücrette gözler 5 Haziran’da. TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Buna göre de asgari ücret tutarı netleşmeye başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zam için haziran ayında toplanacağı öğrenilirken konuşulan rakam da ortaya çıktı. Yurttaşlar, asgari ücrete ne zaman zam yapılacağını ve asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar.

08:53 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Asgari ücret temmuz zammı

Asgari ücret temmuz zammı

Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? ve asgari ücret ne kadar olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret ne kadar olacak 2023? İşte, asgari ücrete dair merak edilenler.

Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret zammına ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

“Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz” diyen Bilgin, olası zamma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık.

Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.”

500 dolar bugün itibarıyla yaklaşık 10 bin TL’ye denk geliyor ancak önümüzdeki dönemde kurda artış bekleniyor. 8 bin 506 TL’lik net asgari ücret ise bugün itibarıyla yaklaşık 425 dolara denk geliyor.

Asgari ücrette 4 farklı senaryo

Burada senaryolarımız var. Yüzde 25 olursa 10 bin 634 TL, yüzde 30 olursa 11 bin 59 TL, yüzde 40 olursa 11 bin 910 TL, kamu işçilerine yapılan zam referans kabul edilip aynı oranda artış yapılırsa yüzde 45’lik artışla 12 bin 335 TL seviyesinde olur. Benim tahminim asgari ücrette zammın yüzde 40-45 arasında olması yönünde.

#Asgari ücret
#Asgari ücret zammı
#temmuz asgari ücret zammı
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