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2022 Temmuz'da asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Asgari ücret Temmuz zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2022 Ocak ayında uygulanan yüzde 50 oranındaki zamla bereber asgari ücret 4 bin 250 lira olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceği yönündeki konuşmaları ardından sorulan 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi, Temmuzda zam var mı, ne kadar, kaç TL olacak? Sorular yanıt arıyor. İşte asgari ücrete ek zam ile ilgili son gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrette ek zam olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Asgari ücret ek zammı

Asgari ücrete ek zam konusu son durum bilgileri ile gündemde yer alıyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 2022 asgari ücret zammı hakkında son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.’ dedi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN'İN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada ‘Asgari ücrete temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor.' demişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİL IŞIK!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

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