ATA AÖF ara (vize) sınav yerleri açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı. Takvime göre; ATA AÖF güz dönemi ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yayınandı mı?

ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi yayınlandı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin resmi adresinden yapılan açıklamada;

"Ara (Vize) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da ulaşabilirsiniz." denildi.

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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ATA AÖF 2022 2023 sınav takvimi

Ara (Vize) Sınavı: 08 Nisan 2023 - 09 Nisan 2023 Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı: 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 Bütünleme Sınavı: 08 Temmuz 2023 - 09 Temmuz 2023

ATA AÖF sınavları nasıl yapılacak, online mi, yüz yüze mi?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ara sınav olarak da bilinen öğrencilerin deyimiyle vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak %70 etki eder. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sorularına ve sonuçlara ilişkin öğrenciler itiraz da bulunabilirler.