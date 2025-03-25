2024-2025 Eğitim öğretim yılının ATA AÖF Güz Dönemi sınavları tamamlandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bugünlerde ise ATA AÖF Bahar Dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. Peki ATA AÖF ara sınavı ne zaman? Erzurum Atatürk Üniversitesi vize, final ve bütünleme sınav tarihleri…