Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, ara sınavları için geri sayım başladı. ATA AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav giriş belgeleri ataaof.edu.tr adresinde bulunan öğrenci sistemi üzerinden alınabilecek. Peki ATA AÖF ara sınavı ne zaman? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav takvimi.
2024-2025 Eğitim öğretim yılının ATA AÖF Güz Dönemi sınavları tamamlandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bugünlerde ise ATA AÖF Bahar Dönemi sınav tarihlerini merak ediyor. Peki ATA AÖF ara sınavı ne zaman? Erzurum Atatürk Üniversitesi vize, final ve bütünleme sınav tarihleri…
ATA AÖF SINAVI NE ZAMAN, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VİZE, FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
ATA AÖF ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak. Başarısız dersi olan öğrenciler için yıl sonunda bütünleme sınavları organize edilecek. ATA AÖF sınav takvimi şu şekilde;
ATA AÖF ARA SINAVI (VİZE) NE ZAMAN?
- I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30
- II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00
- III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30
ATA AÖF YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVI NE ZAMAN?
- I.Oturum 31 Mayıs 2025
- II.Oturum 31 Mayıs 2025
- III.Oturum 01 Haziran 2025
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
- I.Oturum 05 Temmuz 2025
- II.Oturum 05 Temmuz 2025
- III.Oturum 06 Temmuz 2025
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimizin içeriğini güncelleyeceğiz.