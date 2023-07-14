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Austria Wien hangi ülkenin takımı?

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşılaşacak. Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30’da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00’de Avusturya’dan Sturm Graz ile yapacak. Austria Wien, Avusturya Bundesliga’da mücadele etmekte. İşte Austria Wien oyuncu kadrosu, kuruluş tarihi ve takımın renkleri.

10:46 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Austria Wien kadrosu

Austria Wien kadrosu

15 Mart 1911 tarinde kurulan
Austria Wien
, Avusturya'nın Viyana şehrinde kurulan futbol kulübü. Mor beyazlı ekip Bundesliga (Avusturya)'da mücadele etmektedir. Frank Hensel’in kulüp başkanı olduğu Austria Wien’de 12.500 kapasiteli Franz Horr Stadyumu’na sahiptir. Austria Wien teknik direktörü Manfred Schmid’dir. Takımın renkleri Mor-Beyazdır.

Austria Wien oyuncu kadrosu

Christian Früchtl

Lucas Galvão

Ziad El Sheiwi

Matan Baltaxa

Can Keles

James Holland

Muharem Huskovic

Marco Djuricin

Manuel Polster

Lukas Wedl

Leonardo Ivkic

Andreas Gruber

Lukas Mühl

Ammar Helac

Florian Wustinger

Matthias Braunöder

Haris Tabakovic

Reinhold Ranftl (Schalke 04'den kiralık)

Romeo Vucic

Marko Raguž

Manfred Fischer

Dominik Fitz

Georg Teigl

Johannes Handl

Dario Kreiker

Marvin da Graça

Aleksandar Jukic

Billy Koumetio (Liverpool'dan kiralık)

Mirko Kos

#Austria Wien
#Austria Wien oyuncuları
#Austria Wien kulübü
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Austria Wien - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?