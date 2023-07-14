Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi arasında yer alan Struga nerenin takımı, hangi ligde, kadrosu, kuruluş tarihi ve stadyumu kaç bin kişilik olduğu taraftarlarca sorgulanıyor? FC Struga, Kuzey Makedonya'da bulunan bir futbol kulübüdür. İşte takıma ilişkin tüm detaylar.