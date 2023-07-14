Austria Wien kadrosu
Austria Wien oyuncu kadrosu
Christian Früchtl
Lucas Galvão
Ziad El Sheiwi
Matan Baltaxa
Can Keles
James Holland
Muharem Huskovic
Marco Djuricin
Manuel Polster
Lukas Wedl
Leonardo Ivkic
Andreas Gruber
Lukas Mühl
Ammar Helac
Florian Wustinger
Matthias Braunöder
Haris Tabakovic
Reinhold Ranftl (Schalke 04'den kiralık)
Romeo Vucic
Marko Raguž
Manfred Fischer
Dominik Fitz
Georg Teigl
Johannes Handl
Dario Kreiker
Marvin da Graça
Aleksandar Jukic
Billy Koumetio (Liverpool'dan kiralık)
Mirko Kos