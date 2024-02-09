İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için giriş belgeleri paylaşıldı. Adaylar sınav tarihi ve ardından soru - cevapların yayımlanacağı zamana odaklandı. İşte, AUZEF sınav tarihleri...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

Sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumlar saat 14.00'de başlayacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

İstanbul Üniversitesi'nin internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Değerli Öğrencilerimiz,

10-11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

BÜTÜNLEME SINAVININ DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2024

Vize sınavı: 4 - 5 Mayıs

Final sınavı: 29-30 Haziran

Bütünleme sınavı: 3-4 Ağustos

Üç ders sınavı: 14 Eylül







