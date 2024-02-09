|
Özgün

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı yaklaştı! Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

AUZEF sınav yerleri sorgulama ekranı 2024 için beklenen açıklama geldi. Lisans ve ön lisans eğitimlerini uzaktan devam ettiren öğrencilerin takip ettiği 2023 2024 AUZEF bütünleme sınavı giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı. AUZEF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte ayrıntılar...

10:06 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 09:49 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
AUZEF
AUZEF

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için giriş belgeleri paylaşıldı. Adaylar sınav tarihi ve ardından soru - cevapların yayımlanacağı zamana odaklandı. İşte, AUZEF sınav tarihleri...

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

Sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumlar saat 14.00'de başlayacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

İstanbul Üniversitesi'nin internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Değerli Öğrencilerimiz,

10-11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

BÜTÜNLEME SINAVININ DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2024

Vize sınavı: 4 - 5 Mayıs

Final sınavı: 29-30 Haziran

Bütünleme sınavı: 3-4 Ağustos

Üç ders sınavı: 14 Eylül



#AUZEF
#İstanbul Üniversitesi
#AUZEF sınav giriş belgesi
#auzef bütünleme sınavı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, şartları neler? 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı