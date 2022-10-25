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TRT 1 Avcı diz konusu: Avcı oyuncuları

Avcı dizisi TRT 1’ ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin başrolünde Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Uğur Güneş yer alıyor. Bozdağ film imzası taşıyan Avcı'nın senaryosu Attilla Engin tarafından kaleme alındı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Can Emre oturuyor. Uğur Güneş dizide Hakan rolünü oynayacak. Peki Avcı dizisi ne zaman başlıyor? TRT 1 Avcı diz oyuncu kadrosu kimler var?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avcı dizisi ne zaman başlıyor? TRT 1 Avcı diz oyuncu kadrosu kimler var?
TRT 1 Avcı oyuncu kadrosu

Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından yeni dizi Avcı'nın afişini paylaştı ve çok yakında TRT 1 ekranlarında olacağını belirtti. Avcı dizisinin hangi tarihte ekranlara geleceği ise henüz bilinmiyor. Dizinin başrolünde Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Uğur Güneş yer alıyor.

TRT 1 Avcı diz oyuncu kadrosu kimler var?

Avcı dizisi oyuncuları bir kısmı şunlardır:

  1. Uğur Güneş (Hakan karekter)
  2. Burak Tozkoparan
  3. İdris Nebi Taşkan (Cengiz karekteri)
  4. Gülsim Ali İlhan
  5. Emre Dinler

TRT 1 Avcı diz konusu ne, ne anlatılıyor?

Avcı dizisinde, devleti için mücadele edenlerin hikayesi anlatılacak. Avcı dizisinde bir dönem çok konuşulan savunma sanayii kuruluşu Aselsan’ın mühendislerinin uçak kazasında ölümleri ile ilgili sahnelerinin yer alacağı ileri sürüldü.

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