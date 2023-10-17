Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup 4. haftasında U21 Milli Takım evinde San Marino’yu konuk etti. Erencan Yardımcı’nın hat-trick yaptığı maçta Milliler maçtan 5-0 galip ayrıldı. Goller Enis Destan (2) ve Erencan Yardımcı’dan (3) geldi. Milliler grupta ilk galibiyetini alarak 3 puanla 5. sırada yer aldı. Türkiye - San Marino maç özeti ve maç golleri haberimizde.