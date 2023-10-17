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Ümit Milli Futbol Takımı, Letonya'ya 2-1 mağlup oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Letonya'ya 2-1 mağlup oldu. . Letonya, 25'inci dakikada Lukass Vapne ve 79'uncu dakikada Bruno Melnis'in kaydettiği goller ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Ay-yıldızlıların tek golü ise 14'üncü dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi. Bu sonucun ardından 3 puanda kalan Ümit Milli Futbol Takımı, grubun 5'inci sırasında yer alıyor. Letonya ise 7 puan ile 2'nci sırada bulunuyor. Letonya - Türkiye maç istatistikleri haberimizde.

17:49 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Avrupa U21 Şampiyonası: Letonya 2-1 Türkiye

Avrupa U21 Şampiyonası: Letonya 2-1 Türkiye

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Letonya ile Türkiye Zemgales Olympic Centre'da karşı karşıya geldi. Ümit Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Letonya'ya 2-1 mağlup oldu. Letonya-Türkiye maç istatistikleri haberimizde.

LETONYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ - GOLLERİ

SIRADAKİ RAKİP NORVEÇ

Ay-yıldızlılar sıradaki maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Ümit Milli Futbol Takımı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan karşılaşma 21 Kasım'da oynanacak.




#Türkiye
#Letonya
#UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
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