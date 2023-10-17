Avrupa U21 Şampiyonası: Letonya 2-1 Türkiye
2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Letonya ile Türkiye Zemgales Olympic Centre'da karşı karşıya geldi. Ümit Milli Futbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Letonya'ya 2-1 mağlup oldu. Letonya-Türkiye maç istatistikleri haberimizde.
LETONYA - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ - GOLLERİ
SIRADAKİ RAKİP NORVEÇ
Ay-yıldızlılar sıradaki maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek. Ümit Milli Futbol Takımı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan karşılaşma 21 Kasım'da oynanacak.