TÜRKİYE 5-0 SAN MARİNO (U21) Maç Özeti - Golleri İzle (VİDEO)

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında A Milli Futbol Takımı evinde Letonya’yı konuk edecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Letonya ile oynadığı son 2 maçı kazanan A Milliler, son 7 maçta ise 5 beraberlik aldı. Euro 2024 elemelerinde evinde çıktığı üç maçın birisini kazanabilen Milliler, Vincenzo Montella yönetiminde 2. galibiyetini almak istiyor. Peki, Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu, muhtemel 11’leri ve canlı izleme linki.