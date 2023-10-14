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Erencan Yardımcı hat-trick yaptı, Ümit Milli Futbol Takımı San Marino'yu 5-0 yendi | ÖZET

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup 4. haftasında U21 Milli Takım evinde San Marino’yu konuk etti. Erencan Yardımcı’nın hat-trick yaptığı maçta Milliler maçtan 5-0 galip ayrıldı. Goller Enis Destan (2) ve Erencan Yardımcı’dan (3) geldi. Milliler grupta ilk galibiyetini alarak 3 puanla 5. sırada yer aldı. Türkiye - San Marino maç özeti ve maç golleri haberimizde.

14:41 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TÜRKİYE 5-0 SAN MARİNO (U21) Maç Özeti - Golleri İzle (VİDEO)

TÜRKİYE 5-0 SAN MARİNO (U21) Maç Özeti - Golleri İzle (VİDEO)

U21 Milli Takım, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup 4. haftasında evinde San Marino’yu konuk etti. U21 Milli Takım 5-0’lık farklı skorla maçtan galip ayrıldı. Erencan Yardımcı hat-trick yaparak maça damga vurdu. Türkiye - San Marino maç özeti haberimizde.

TÜRKİYE - SAN MARİNO MAÇ ÖZETİ

Türkiye - San Marino maç özetini izlemek için

TÜRKİYE - SAN MARİNO MAÇ BİLGİSİ

STAT:
Ümraniye Belediyesi Şehir
HAKEMLER:
Viktor Shimusik, Sergei Kosovets, Anton Gusev
TÜRKİYE:
Emre Bilgin - Kazımcan Karataş, Serdar Saatçı, Ravil Tagir (Dk. 72 Metehan Baltacı), Ayberk Karapo, Demir Ege Tıknaz (Dk. 62 Cem Türkmen), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 78 Aksel Baran Potur), Bartuğ Elmaz (Dk. 78 Yunus Emre Konak), Cihan Çanak, Emircan Gürlük, Enis Destan (Dk. 62 Erencan Yardımcı)
SAN MARINO:
Pietro Amici - Simone Giocondi, Mattia Sancisi, Andrea Contadini, Andrea Dolcini (Dk. 46 Thomas Rastelli), Nicola D'Addario (Dk. 85 Lorenzo Pasquinelli), Samuele Zannoni, Nicolo Sancisi (Dk. 85 Alessandro Renzi) , Matteo Guidi (Dk. 69 Marco Pasolini) , Filippo Pasolini (Dk. 69 Marco Gasperoni), Alessandro Giambalvo
GOLLER:
Dk. 5 ve 37 Enis Destan, Dk. 80, 82 ve 87 Erencan Yardımcı (Türkiye)
SARI KARTLAR:
Ravil Tagir, Enis Destan (Türkiye) - Giambalvo, Giocondi, Contadini, Rastelli (San Marino)


#U21 Milli takım
#Ümit Milli Takımı
#San Marino
#Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu
37 dakika önce
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