Özgün Aynes Gıdanın yeni sahibi Tarım Kredi Kooperatifleri
ÖZGÜN HABERLER

Aynes Gıda’nın yeni sahibi Tarım Kredi Kooperatifleri

Aynes Gıda satıldı mı, kime satıldı? sorusu Tarım Kredi Kooperatifleri’nden gelen açıklama sonrası gündeme oturdu. Yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve günlük 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli'deki Aynes Gıda'ya Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri satın aldı. Peki, Aynes Gıda kaç paraya satıldı?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Aynes Gıda satıldı mı? Aynes Gıda kime kaç paraya satıldı?
Tarım Kredi Kooperatifleri Aynes Gıda’yı satın aldı

Aynes Gıda, Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri'ne satıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Aynes Gıda'yı satın aldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen şirketin satışı, 785 milyon 500 bin lira teklifle onaylandı.

Aynes Gıda kime satıldı?

Yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve günlük 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli'deki Aynes gıda, iflastan kurtarıldıktan sonra ikinci defa satışa çıkarıldı. İhaleye iki firma kapalı teklif usulü ile katıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 785 milyon 500 bin lira ile en yüksek teklifi veren şirket oldu.

Firmaya TMSF kayyumluğu döneminde ciro ve kar artmasına rağmen eski borçları nedeniyle 'sürdürülemezlik' raporu verilmişti.

Şirketin eski sahipleri hakkında terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında dava açılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği usulsüzlükler sebebiyle açılan davada mahkumiyet kararı verilmişti.

TOKİ 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satacak: Aralarında İstanbul Ankara, İzmir de var!
ÖZGÜN
TOKİ 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satacak: Aralarında İstanbul Ankara, İzmir de var!
Ardahanda deprem

Ardahan'da deprem

​Çevre illerde de hissedildi.
Gurur ve hüzün bir arada

Gurur ve hüzün bir arada

Komandolar Suriye'ye uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDden gelen destekler sizi kurtarmaz dedi: Yunan basını son dakika geçti

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​Deutsche Bank Başekonomisti açıkladı.

Bir gün önceki paylaşımı dikkat çekti.

​TFF'nin sezon başında aldığı karar derbi öncesinde değişti.

​'Türkiye sadece bizi karşısına almadı'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.