Aynes Gıda’nın yeni sahibi Tarım Kredi Kooperatifleri

Aynes Gıda, Tarım Kredi Kredi Kooperatifleri'ne satıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Aynes Gıda'yı satın aldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen şirketin satışı, 785 milyon 500 bin lira teklifle onaylandı.

Aynes Gıda kime satıldı?

Yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve günlük 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli'deki Aynes gıda, iflastan kurtarıldıktan sonra ikinci defa satışa çıkarıldı. İhaleye iki firma kapalı teklif usulü ile katıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, 785 milyon 500 bin lira ile en yüksek teklifi veren şirket oldu.

Firmaya TMSF kayyumluğu döneminde ciro ve kar artmasına rağmen eski borçları nedeniyle 'sürdürülemezlik' raporu verilmişti.

REKLAM

Şirketin eski sahipleri hakkında terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında dava açılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği usulsüzlükler sebebiyle açılan davada mahkumiyet kararı verilmişti.