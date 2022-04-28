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Özgün Ayva reçeli tarifi Ayva reçeli malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
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Ayva reçeli tarifi: Ayva reçeli malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden reçeller arasında en sevilenlerden biri ayva reçeli. Peki, ayva reçeli nasıl yapılır? İşte, ayva reçeli tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süreleri ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayva reçeli tarifi: Ayva reçeli malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Ayva reçeli nasıl yapılır?

Eşme, limon veya ekmek ayvası gibi çeşitlerden eşme ayvası seçerek hazırlığa başlayabileceğiniz ayva reçeli tarifini sizler için hazırladık. İşte, ayva reçeli tarifi.

AYVA REÇELİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -3 adet orta boy sulu ayva
  • -2 su bardağı toz şeker
  • -2 su bardağı su
  • -3 adet karanfil
  • -1/2 yemek kaşığı limon suyu


AYVA REÇELİ YAPILIŞI

  • 1. Ayvaları yıkayın, kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini dikkatlice çıkarın ve ayrı bir kaseye alın.
  • 2. Ayvaları küçük küçük doğrayın ve çelik bir tencereye alın.
  • 3. Üstlerine 2 su bardağı toz şekeri gezdirin ve 1 saat kadar bu şekilde bekletin. Bekleme süresinin sonunda 2 su bardağı su ekleyin, karanfilleri ve ayva çekirdeklerini de içine atın ve ocağın altını açın.
  • 4. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve reçelinizi, ara ara karıştırarak, yoğunlaşıp reçel kıvamını alana dek pişirin. Yaklaşık 2,5 saat.
  • 5. Pişirme süresinin sonuna doğru içine limon suyunu ekleyin ve bir taşım daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. Ilıklaştıktan sonra kavanozlara bölüştürün, kapağını sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın.


AYVA REÇELİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Ayva reçeli hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 50 dakika

AYVA REÇELİ KALORİ DEĞERİ

Ayva reçelinin kalorisi 794/kcal2dir.

AYVA REÇELİ TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Ayva çekirdeklerini reçele renk vermesi için kullandığınızdan kavanozlarken tencere içerisinden çıkarmayı unutmayın.

AYVA REÇELİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Kısık ateşte yavaş yavaş pişirmek tam kıvamında reçel elde etmek için en iyi yöntemdir.

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