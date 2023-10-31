France Football dergisi tarafından Avrupa'da sezonun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü, Lionel Messi'nin oldu. Arjantinli futbolcu kariyerinde 8. kez bu ödüle layık görüldü ve en yakın rakibi Cristiano Ronaldo ile farkı 3'e çıkardı. Kadınlarda Ballon d'Or'un sahibinin de açıklandığı etkinlikte 30 kişilik aday listesinde bulunan Kim Min-Jae'nin sıralaması belli olurken Dominik Livakovic'in de aday olduğu 'Yılın kalecisi' ödülü de sahibini buldu.

Ballon d'Or ödülü sahibi belli oldu

Avrupa futbolunun bireysel anlamda en prestijli ödülü olarak gösterilen Ballon d'Or, Paris'te sahibini buldu. 67. ödül törenine Théâtre du Chatelet ev sahipliği yaptı. Erkeklerde yılın futbolcusu olarak Ballon d'Or'u Lionel Messi alırken kadınlarda Ballon d'Or Aitana Bonmati'nin oldu. 21 yaş altı en iyi oyuncuya Kopa Trophy, en iyi kaleciye Yashin Trophy, en iyi golcüye Müller Ödülü de verildi. Ballon d'Or'a geçtiğimiz yıl eklenen ve ilk kez toplumsal görevler, sosyal sorumluluk katkıları üzerinden takdim edilen Socrates Ödülü de yine sahibini buldu.

Ballon d'Or töreni için kırmızı halının açılışını yapan isim Auxerre, Marsilya, Liverpool, Sunderland, Panathinaikos, Lazio formalarıyla akıllara kazınan Fransız golcü Djibril Cisse oldu.

1994'te Ballon d'Or'un sahibi olan Bulgar efsane Hristo Stoichkov da ödül töreni için Théâtre du Chatelet'ye geldi.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ve yılın futbolcusu ödülünün favorileri arasında gösterilen Erling Haaland, tören alanına geldi.

Yılın futbolcusu ödülünün en büyük favorisi Lionel Messi de ailesiyle birlikte tören alanına geldi.

KOPA TROPHY BELLINGHAM'IN OLDU

Ödül töreninde ilk olarak Kopa Trophy, sahibini buldu. Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, 21 yaş altı oyunculara verilen Kopa Trophy'nin sahibi olurken ödülü kendisine Eden Hazard takdim etti.

Kopa Trophy'de sıralama şu şekilde oluştu:

1 - Jude Bellingham

2 - Jamal Musiala

3 - Pedri

4 - Eduardo Camavinga

5 - Gavi

6 - Xavi Simons

7 - Alejandro Balde

8 - Antonio Silva

9 - Rasmus Höjlund

9 - Elye Wahi

SOCRATES ÖDÜLÜ VINICIUS JR.'IN

Toplumsal görevler, sosyal sorumluluk katkıları üzerinden takdim edilen Socrates Ödülü, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr.'ın oldu. Irkçılığa karşı yoğun bir mücadele veren Brezilyalı yıldız, özellikle 2022'den bu yana yoksul öğrencilerin eğitimi adına Vinicius Jr. Akademisi'ne sağladığı büyük destekle ödüle layık görülen isim oldu.

YILIN KADIN FUTBOL TAKIMI BARCELONA FEMENI

2023 yılının en iyi kadın futbol takımı FC Barcelona Femeni oldu. Kadın futbolunda geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşarak kapatan Barcelona, bu büyük ödülü kazanmaya da hak kazandı.

YASHIN TROPHY EMILIANO MARTINEZ'İN

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in de adayları arasında yer aldığı yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Trophy, Arjantin ile yaşadığı Dünya Kupası şampiyonluğunun büyük payıyla Emiliano Martinez'in oldu. Emiliano Martinez, ödülü babası Alberto Martinez'den aldı.







