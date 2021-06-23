Özgün Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?
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Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar krediyle kurban kesilebilir mi? sorusunu araştırmaya başladı. Peki banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? soruna cevap verdi. Haberimizde cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kredi ile kurban kesilir mi?
Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı günü başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'banka kredisiyle kurban kesilebilir mi? sorularına yanıt verdi.

Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
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Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

Kredi ile kurban kesilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının "Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?" sorusuna cevabı şöyle:

  • "Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).
  • İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4).
  • Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir."

Kurban Bayramı ne zaman?

  • Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
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