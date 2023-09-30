Barcelona 1-0 Sevilla Maç Özeti
Barcelona, İspanya La Liga 8. haftasında evinde Sevilla ile karşı karşıya geldi. Maç Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sergio Ramos kendi kalesine attığı golle takımının yenilmesine sebep oldu. Barcelona - Sevilla maç özeti haberimizde.
BARCELONA - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - SEVİLLA MAÇ SONUCU
BARCELONA - SEVİLLA MAÇ SONUCU
İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
İSPANYA LA LİGA 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI
İSPANYA LA LİGA GOL KRALLIĞI
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#İspanya La Liga
3 saat önce