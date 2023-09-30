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Sergio Ramos kendi kalesine attı, Barca kazandı: Barcelona 1-0 Sevilla

İspanya La Liga 8. haftasında Barcelona evinde Sevilla’yı konuk etti. 76. dakikada Sergio Ramos kendi kalesine kaydettiği golle Barcelona’yı 1-0 öne geçirdi ve maç bu şekilde sonuçlandı. Barcelona bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alarak 20 puanla 1. sırada yer aldı. Sevilla ise 4. mağlubiyetini alarak 7 puanla 12. sırada yer aldı. Barcelona - Sevilla maç özeti ve İspanya La Liga güncel puan durumu haberimizde.

10:26 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barcelona 1-0 Sevilla Maç Özeti

Barcelona 1-0 Sevilla Maç Özeti

Barcelona, İspanya La Liga 8. haftasında evinde Sevilla ile karşı karşıya geldi. Maç Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sergio Ramos kendi kalesine attığı golle takımının yenilmesine sebep oldu. Barcelona - Sevilla maç özeti haberimizde.

BARCELONA - SEVİLLA MAÇ ÖZETİ

Barcelona - Sevilla maç özetini izlemek için

BARCELONA - SEVİLLA MAÇ SONUCU

İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

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#Barcelona
#Sevilla
#İspanya La Liga
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