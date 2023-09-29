Barcelona - Sevilla Canlı Skor
Barcelona, İspanya La Liga 8. haftasında evinde Sevilla ile karşılaşıyor. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Miguel Ortiz yönetecek. Barcelona - Sevilla maçını canlı takip etmek için haberimize bakabilirsiniz.
BARCELONA - SEVİLLA CANLI SONUÇ - CANLI SKOR
BARCELONA - SEVİLLA CANLI SONUÇ - CANLI SKOR
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA PUAN DURUMU
İSPANYA LA LİGA 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
İSPANYA LA LİGA 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Barcelona
#Sevilla
#İspanya La Liga
2 saat önce