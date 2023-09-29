Barcelona 2-0 yenik duruma düştüğü maçta, Celta Vigo'yu 8 dakika içinde bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 81 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski ile 89. dakikada Joao Cancelo attı. Barcelona - Celta maç özetini izlemek ve LaLiga maç sonuçları ve puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.