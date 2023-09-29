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Barcelona - Sevilla Canlı Sonuç Ekranı

İspanya La Liga 8. haftasında Barcelona evinde Sevilla’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak. Barcelona - Sevilla canlı skor, canlı sonuç ekranı haberimizde.

17:05 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Barcelona - Sevilla Canlı Skor

Barcelona - Sevilla Canlı Skor

Barcelona, İspanya La Liga 8. haftasında evinde Sevilla ile karşılaşıyor. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Miguel Ortiz yönetecek. Barcelona - Sevilla maçını canlı takip etmek için haberimize bakabilirsiniz.

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#Barcelona
#Sevilla
#İspanya La Liga
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