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Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga 8. haftasında Barcelona evinde Sevilla’yı konuk ediyor. La Liga’da 7 maçtır yenilmeyen ve evinde son 3 maçı kazanan Barcelona liderlik yarışına yara almadan devam etmek istiyor. Lige kötü başlangıç yapan ve son 3 maçını kazanan Sevilla ise zorlu deplasmanda En Nesyri ve Lamela gibi golcüleri ile puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranı.

14:45 . 29/09/2023 пятница
Yeni Şafak
Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona, İspanya La Liga 8. haftasında evinde Sevilla’yı konuk ediyor. İki takımın son 5 karşılaşmasında Barcelona’nın 4 galibiyeti bulunuyor. Sevilla deplasmanda Barcelona’yı en son 201 yılında yendi. Bu maç 2-1’lik skorla tamamlandı. Ligde oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen Sevilla yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

BARCELONA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanya La Liga 8. hafta Barcelona - Sevilla maçı bu akşam saat 22.00’de yayınlanacak. Karşılaşma
S SPORT
ve
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

BARCELONA - SEVİLLA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BARCELONA

1 Marc-Andre ter Stegen

2 Joao Cancelo

3 Alejandro Balde

4 Ronald Araujo

5 Inigo Martinez

6 Gavi 7 Ferran

18 Oriol Romeu

22 İlkay Gündoğan

11 Raphinha

14 Joao Felix

SEVİLLA

13 Örjan Nyland

3 Adria Giner

16 Jesus Navas

22 Loic Bade

6 Nemanja Gudelj

7 Suso

11 Dodi Lukebakio

18 Djibril Sow

20 Fernando

15 Youssef En Nesyri

17 Erik Lamela

BARCELONA - SEVİLLA CANLI SKOR

İSPANYA LA LİGA GÜNCEL PUAN DURUMU

İSPANYA LA LİGA 8. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Barcelona
#Sevilla
#İspanya La Liga
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