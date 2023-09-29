Barcelona, İspanya La Liga 8. haftasında evinde Sevilla’yı konuk ediyor. İki takımın son 5 karşılaşmasında Barcelona’nın 4 galibiyeti bulunuyor. Sevilla deplasmanda Barcelona’yı en son 201 yılında yendi. Bu maç 2-1’lik skorla tamamlandı. Ligde oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen Sevilla yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.