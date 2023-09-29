Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Barcelona, İspanya La Liga 8. haftasında evinde Sevilla’yı konuk ediyor. İki takımın son 5 karşılaşmasında Barcelona’nın 4 galibiyeti bulunuyor. Sevilla deplasmanda Barcelona’yı en son 201 yılında yendi. Bu maç 2-1’lik skorla tamamlandı. Ligde oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen Sevilla yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Peki, Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
BARCELONA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BARCELONA - SEVİLLA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
BARCELONA
1 Marc-Andre ter Stegen
2 Joao Cancelo
3 Alejandro Balde
4 Ronald Araujo
5 Inigo Martinez
6 Gavi 7 Ferran
18 Oriol Romeu
22 İlkay Gündoğan
11 Raphinha
14 Joao Felix
SEVİLLA
13 Örjan Nyland
3 Adria Giner
16 Jesus Navas
22 Loic Bade
6 Nemanja Gudelj
7 Suso
11 Dodi Lukebakio
18 Djibril Sow
20 Fernando
15 Youssef En Nesyri
17 Erik Lamela