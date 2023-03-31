Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman?
Almanya Bundesliga 26. haftasında Bayern Münih evinde Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Maç yayın bilgisine ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA YAYINLANACAK?
BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND DERBİSİNDE ÜSTÜNLÜK KİMDE?
1965 yılından bu yana 134 kez karşı karşıya gelen iki kulübün 90’lı yıllardan itibaren aralarında başlayan rekabette Bayern Münih oldukça önde.
134 karşılaşmanın 66’sını Bayern Münih kazanırken, 31 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Borussia Dortmund ise ezeli rakibi karşısından yalnızca 5 kez kupayı kaldırabildi. Bayern Münih’in sahası Allianz Arena’da oynanacak müsabakada ilk düdük 19:30’da çalıyor. 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadele Tivibu Spor 3’ten canlı izlenebiliyor.