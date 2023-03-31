Almanya Bundesliga 26. haftasında Bayern Münih evinde Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Maç yayın bilgisine ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA YAYINLANACAK?

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA YAYINLANACAK?

1965 yılından bu yana 134 kez karşı karşıya gelen iki kulübün 90’lı yıllardan itibaren aralarında başlayan rekabette Bayern Münih oldukça önde.