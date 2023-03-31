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Almanya Bundesliga 26. haftasında dev maç: Bayern Münih - Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga 26. haftasında futbolseverler dünyanın en çok seyredilen derbilerinden birine konuk olacak. Bayern Münih evinde Borussia Dortmund’u ağırlayacak. İki dev kulüp, aralarındaki ezeli rekabetin sonucunu belirlemenin yanı sıra ligin kaderini belirleyecek maça çıkıyor. 1965 yılından bu yana 134 kez karşı karşıya gelen iki kulübün 90’lı yıllardan itibaren aralarında başlayan rekabette Bayern Münih oldukça önde. Ligde Borussia Dortmund 53 puanla zirvede yer alırken Bayern Münih 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve detayları.

14:48 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

Almanya Bundesliga 26. haftasında Bayern Münih evinde Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Maç yayın bilgisine ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA YAYINLANACAK?

Bundesliga’nın kaderini belirleyecek Der Klassiker heyecanı
1 Nisan Cumartesi günü saat 19:30
’da başlıyor. Alman derbisi
Tivibu Spor 3
kanalından naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND DERBİSİNDE ÜSTÜNLÜK KİMDE?

1965 yılından bu yana 134 kez karşı karşıya gelen iki kulübün 90’lı yıllardan itibaren aralarında başlayan rekabette Bayern Münih oldukça önde.

134 karşılaşmanın 66’sını Bayern Münih kazanırken, 31 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Borussia Dortmund ise ezeli rakibi karşısından yalnızca 5 kez kupayı kaldırabildi. Bayern Münih’in sahası Allianz Arena’da oynanacak müsabakada ilk düdük 19:30’da çalıyor. 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadele Tivibu Spor 3’ten canlı izlenebiliyor.

ALMANYA BUNDESLİGA PUAN DURUMU





#Bayern Münih
#Borussia Dortmund
#Almanya Bundesliga
#puan durumu
#derbi
#Der Klassiker
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