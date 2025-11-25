Bedelli askerlik ücreti 2026: Bedelli askerlik yeni yılda ne kadar olacak? Mevcut ücret ve yeni hesaplama

2026 yılına adım atılırken en çok merak edilen konulardan biri de bedelli askerlik ücretine yapılacak zam oldu. Hâlihazırda 280 bin 850 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti, Ocak ayında açıklanacak memur zammı ve enflasyon farkıyla birlikte yeniden güncellenecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen memur aylık katsayısı baz alınarak hesaplanan ücret, yılın son TÜİK verileriyle netleşecek.





Memur zammı ve enflasyon farkı bedelli ücretini belirleyecek

2026’da geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla şeklini alacak. Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı yüzde 2,38 seviyesinde bulunuyor. Bu fark toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde memurların hak ettiği artış yüzde 13,64’e çıkmış durumda.





Uzmanların değerlendirmelerine göre memur aylık katsayısının 1.329945 seviyesine yükselmesi hâlinde, bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 319 bin liraya ulaşması bekleniyor. Tahminler, Ocak 2026'da bedelli ücretinin yüzde 13 ile yüzde 17 arasında bir artışla 315 bin-325 bin TL bandına çıkabileceğini gösteriyor.





Yeni ücret ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik ücretinin kesinleşmesi için gözler TÜİK’in açıklayacağı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinde. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 29 gerçekleşirse memurlar için altı aylık enflasyon farkının yüzde 5,3 seviyesinde olması öngörülüyor. Bu farkın toplu sözleşme zammıyla birleşmesiyle toplam artış oranı yüzde 16,88’e çıkıyor. Böyle bir senaryoda bedelli askerlik ücretinin 280 bin TL’den 327 bin TL’nin üzerine çıkması mümkün görünüyor.





Yeni bedelli askerlik ücreti, her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 Ocak 2026 tarihinde, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamları sonrası Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.





Bedelli ücreti nasıl ve nereden ödeniyor?

Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen yükümlüler, ödemelerini peşin olarak Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ya da ilgili defterdarlık ve malmüdürlüklerine T.C. kimlik numaralarını beyan ederek gerçekleştiriyor. Kanun gereği bedelli askerlik ücretine taksit uygulanmıyor; ödeme tek seferde yapılıyor.





Bedelli 2026’da 300 bin TL’nin üzerine çıkacak