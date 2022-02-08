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Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Şubat ayı itibariyle söz konusu alımlar için sorgulamalar arttı. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen bekçilerin alımı ne zaman, şartları neler? EGM PA 2022 Bekçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır ve bekçiliğe kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?
bekçi

Bekçilik başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmasıyla bekçi alımı 2022 başvuru detayları araştırmaları arttı. Peki, bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bekçilik şartları neler?

BEKÇİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Fakat konuyla ilgili henüz tarih netleşmedi.

Bekçi alımı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak,

dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR? (2021)

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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