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2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü gerçekleşmişti. Yazılı sınava katılan adaylar bekçilik sınav sonucu için Polis Akademisi'nden gelecek olan duyuruya odaklandı. Ön sağlık kontrolleri ile Fiziki Yeterlilik Sınavını başarıyla geçen adayların katılım sağladığı bekçilik yazılı sınavı değerlendirmelerinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Bekçilik sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Peki, Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PA 2023/1. Dönem Bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı

14:13 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Bekçilik yazılı sınavı

Bekçilik yazılı sınavı

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 tarihinde tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Bekçi alımı sınav sonuç tarihine yapılan yazılı duyuruda yer verilmişti. Peki, 2023/1. Dönem Bekçilik Yazılı Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçilik Yazılı Sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih...

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavları Ankara’da 30 Eylül’de tamamlandı. Polis Akademisi’nden yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 23 Ekim 2023 tarihinde duyurulacağı paylaşıldı.

Sınav sonuç bilgisi pa.edu.tr adresinden veya meb.gov.tr adresi ile beraber odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Sınavların ardından adaylar sorulara ilişkin itirazlarını cevap anahtarının yayınlanmasının üzerinden 2 iş günü içerisinde yapabilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

•Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

•Başarı puanı hesaplamasında [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

•Değerlendirmede virgülden sonra 4 basamak dikkate alınacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

•Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

•Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.



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