Özgün Bekçilik sınav sonuçlarına itiraz nasıl, nereden edilir?
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Bekçilik sınav sonuçlarına itiraz nasıl, nereden edilir?

Bekçilik sınav sonuçları için kritik saatlere girildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 bin 250 Bekçi Alımı gerçekleştirilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bekçilik sınavı sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için sınav sonuçlarına itiraz süreci başlayacak. Peki, Bekçilik sınav sonuçlarına nasıl, nereden itiraz edilir? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçilik sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ne zaman, nasıl yapılacak? PA.EDU.TR
Bekçilik sınavı itiraz

Bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 bin 250 Bekçi Alımı gerçekleştirilecek. Bekçilik sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ne zaman, nasıl yapılacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 9 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00'a kadar kabul edilecek.

BEKÇİLİK SINAVI BARAJI KAÇ?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek.

Her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecek

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Bekçilik sonuçları için kritik gün! 2022 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖZGÜN
Bekçilik sonuçları için kritik gün! 2022 Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?
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