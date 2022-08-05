Bekçilik sınav sonuçlarına itiraz nasıl, nereden edilir?

Bekçilik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 3 bin 250 Bekçi Alımı gerçekleştirilecek. Bekçilik sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ne zaman, nasıl yapılacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise 9 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00'a kadar kabul edilecek.

BEKÇİLİK SINAVI BARAJI KAÇ?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek.

Her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecek

REKLAM

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alan adaylar başarılı sayılacak.