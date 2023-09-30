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Bekçilik sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik 1. dönem sınavı cevap anahtarı 2023 PDF İNDİR ekranı

Bekçilik sınavında beklenen gün geldi. 1.Dönem Bekçilik Sınavı, 30 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da yapılacak. Sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecektir. Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yer alacak. Sınava katılan adaylar bekçilik sınavı soru ve cevaplarını içeren cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. EGM 2023 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru ve cevap anahtarı PDF indirme ile ilgili detaylar haberimizde.

09:12 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bekçilik

Bekçilik

Bekçilik sınavı, 30 Eylül 2023 Cumartesi günü düzenlenecek. Saat 14.00'te başlayacak sınav, Ankara'da uygulanacak.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabilecek.

Adaylar sınav giriş belgelerini e-devlet şifreleri ile kimlik doğrulama uygulamasıyla http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecek.

2023/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2023/1. Dönem Bekçilik sınavı 120 dakika sürecek ve sınavda adaylara 100 soru yöneltilecek.

Genel Yetenek alanında sözel ve sayısal bölümden toplam 50 soru sorulacak. Tarih, Coğrafya, Anayasa Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik konularından ise 50 soru yöneltilecek.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda adaylara yöneltilen sorular ve cevap anahtarı 2 Ekim 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adresleri üzerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 23 Ekim 2023 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar.

En az lise mezunu olanlar.

Belirtilen yaş aralığında (genellikle 18-30 yaş arası) olanlar.

Sağlık durumu bekçilik görevini yapmaya uygun olanlar.

Adli sicil kaydı olmayanlar.


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