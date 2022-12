Bel bölgesinde sinir sıkışması neden olur, nasıl tedavi edilir?

Belde sinir sıkışmasının neden olduğu birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Belde sinir sıkışması neden olur? Belde sinir sıkışmasının belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?soruları için sizlere bazı bilgiler derledik.

BELDE SİNİR SIKIŞMASI NEDEN OLUR?

Belde sinir sıkışması her bireyde görülebilecek bir rahatsızlıktır. Özellikle genç ve orta yaşlı kişilerde disk hastalıkları oluşabilir. Bu disk hastalıkları beraberinde kireçlenmeye de neden olur. Bel kayma durumları kadınlarda her yaşta görülebiliyor. Bel bölgesindeki sinirlerin sıkışmasına neden olan bazı durumlar vardır.

Özellikle ağır iş yapmak, ağır kaldırma, ters vücut hareketler veya genetik faktörler gibi birçok durumdan dolayı bel sinir sıkışması oluşabiliyor. Geçmişte yaşanan bazı cerrahi operasyonlardan dolayı da sinir sıkışması meydana gelebiliyor. Belde sinir sıkışması yaşayan kişiler bu konuda birçok araştırma yapabiliyor. Herkesin merak ettiği belde sinir sıkışmasına neden olan hastalıklar şu şekildedir;

Bel fıtığı

Belin kireçlenmesi

Kanal darlığı

Belin kayması

Bu hastalıklar oluştuğunda belirti olarak belde sinir sıkışması görülür. Bu sorunlar genellikle büyük ağrılarla kendini belli eder. Uzun süre geçmeyen bel ağrıları sonucu mutlaka uzman doktorlara muayene olmak gerekir. Aksi taktirde daha büyük sorunlar oluşarak kalıcı hasarlar meydana gelebilir.

BELDE SİNİR SIKIŞMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Genç ve orta yaşlı hastalarda disk hastalıkları, orta ve ileri yaştaki hastalarda disk hastalıkları ile birlikte kireçlenmeler ve kanal darlıkları daha sık görülebilir. Bel kaymaları özellikle kadınlarda her yaşta görülebilir. Beldeki sinir sıkışmalarına sebep olan hastalıkların sebepleri çok çeşitlidir. Ağırlık kaldırma, ters hareketler, genetik faktörler, mesleki zorlanmalar, geçirilmiş rahatsızlıklar ve ameliyatlar en önemli sebeplerdir.

Bu hastalıklar çok sık karşılaşılan ve tedavisi de oldukça zor olan hastalıklardır. Başarılı bir şekilde tedavi edilse bile nüks oranı oldukça yüksektir.

Tedavisinde belin dinlendirilmesi, zorlayıcı ve tekrarlayıcı aktivitelerden uzak durmak, bel kaslarını güçlendirmeye ve esnetmeye Veya yönelik egzersizler, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları yazılır. Omurgada aks bozukluğu uzarsa bu aksı düzeltmeye yönelik özel omurga destek aparatları kullandırılır. Paravertebral İMS uygulamaları çoğu hastada yardımcıdır. Gerekli durumlarda cerrahi müdahale yapılabilir.

Sinir kökü etrafındaki dokular tarafından sıkıştırıldığı zaman genellikle sinirin dağılımı alanına yayılan ağrı olur. Birçok omurga hastalığı sinir sıkışmasına sebep olduğu için sinir sıkışması her yaşta, her cinste, her aktivite seviyesinde görülebilir.

Tedavi hastanın yaşına aktivite seviyesine, sıkışmaya sebep olan hastalığa ve sıkışmanın şiddetine ve sinir hasarı olup olmamasına göre değişir.

Sinir sıkışmasının omurganın her seviyesinde görülebilir. Bazen bir seviyede bazen de birden çok seviyede olabilir. Sıkışmanın sebebi olarak bir veya birçok hastalık gösterilebilir.