BES Emeklilik İptali Şartları Nelerdir?

BES emeklilik iptal şartlarına dair detaylar haberimizde. İşte BES iptalinde mutlaka bilinmesi gerekenler.

• Çalışanın maaşından kesilen para bireysel emeklilik şirketine havale edildikten sonra kendisine posta, kısa mesaj, faks, e-posta vb. yollarla gönderilecektir.

• Bu bildirimden sonra otomatik BES’ten ayrılma hakkını kullanmak isteyen çalışanlar, bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde başvurmalıdır.

• Online iptal formunu doldurarak veya BES'i oluşturan sigorta şirketine dilekçe yazarak cayma bulunulabilir.

• Tüm personel kesintileri ve varsa getirileri, otomatik BES’ten ayrılma hakkını kullandıktan sonra 10 iş günü içerisinde başvuruda belirtilen hesaba yatırılır.

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BES İptalinde Kesintiler Nasıl Yapılır?

BES iptalinde kesinti yapılırken bazı kriterler vardır. Bunlar:

• Bireysel emeklilik sistemindeki bir kişi planı 10 yıldan önce iptal ederse, tüm tasarruflar esas alınacak ve vergi kanununa göre %15 vergi oranı düşülecektir.

• Katılımcılar 10 yıl prim öderler ancak vergi kanununa göre tüm birikimlerden %10 vergi oranı düşülür. Ancak sistemden çıktıktan sonra emekli olma hakları yok.

• Bir BES katılımcısı emekli olmadan ölür veya sakat kalırsa, birikimlerinin % 25'i muaf tutulabilir ve kalan miktar yasaya göre % 5 oranında düşülür.

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Bireysel Emeklilik İptal Numaraları Kaçtır?

BES için bankaların iptal numaraları aşağıda verilmiştir:

• Akbank BES iptali: 444 25 25

• ING BES iptali: 444 1 666

• Ziraat Bankası BES iptali: 0850 222 97 00

• Garanti Bankası BES iptali: 444 0 336

• Yapı Kredi BES iptali: 0850 222 0 444

• Denizbank BES iptali: 0850 222 0 800

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• TEB BES iptali: 0850 200 0 666

• Halkbank BES iptali: 0850 222 0 400

• Vakıfbank BES iptali: 444 92 37

• Türkiye Finans BES iptali: 0850 222 22 44

• Finansbank BES iptali: 0850 222 0 900

• İş Bankası BES iptali: 0850 724 55 00

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• HSBC BES iptali: 0850 211 0 111

• AvivaSA: 444 11 11

• Anadolu Hayat: 0850 724 55 00

• AXA Hayat Emeklilik: 0850 250 99 99

Bireysel emeklilik iptal edildikten sonra 10 gün verilir. İptal durumu 10 gün içinde bildirilir. BES'in ilk 5 yıl içinde iptal edilmesi halinde giriş aidatı düşülecektir. 5 yıl sonra iptal edilirse giriş ücreti kesilmez yani muaf tutulur.

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Akbank BES İptali Nasıl Yapılır?

BES iptali Akbank için şu şekilde yapılır:

• Akbank müşteri hizmetlerine bağlanmak için 444 25 25 numaralı telefon aranmalıdır.

• Bir müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek BES'in iptali talep edilmelidir.

• Veya kimlik ile birlikte en yakın Akbank şubesine gidilmelidir .

• Bireysel emeklilik sistemi iptal başvurusunun doldurulması ve sorumlu kişiye ulaştırılması yeterlidir.

• Kişinin talebi 14 gün içerisinde değerlendirilecek ve para hesaba yatırılacaktır.

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Vakıf Emeklilik BES İptal İşlemi Nasıl Yapılır?

BES iptal işlemi Vakıf Emeklilik için şu adımlar izlenerek yapılmalıdır:

• BES'i SMS göndererek iptal etmek için, telefonunuzun metin mesajı kısmını girin. VEML boşluk T.C. kimlik numaranız boşluk CAYMA boşluk doğum tarihinizi yazın ve 4933'e kısa mesaj gönderin.

• İptal talebiniz Vakıf Emeklilik tarafından değerlendirilir. Talebiniz 10 iş günü içinde onaylanacak veya reddedilecektir.

• Aynı şekilde Vakıf Emeklilik müşteri hizmetlerine bağlanılarak BES iptal edilebilir. 0850 222 9 237'yi arayarak doğrudan müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

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• Ya da 0549802 47 75 numaralı telefona WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilir ve personelden bilgi alabilirsiniz.

Bireysel emeklilik iptali için Vakıf Emeklilik’te bu 3 yoldan herhangi birini tercih edebilirsiniz.