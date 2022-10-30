Beşiktaş 5-2 Ümraniyespor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Vodafone Park’ta Ümraniyespor’u ağırlayan Beşiktaş rakibi karşısında 5-2 galip geldi. Maçın golleri dakika 5’ Cenk Tosun, 33’ Wout Weghorst 45’ Yonathan Del Valle, 48’ Tayyip Talha Sanuç, 57’ Darel Avounou, 62’ Cenk Tosun, ve 78’ Wout Weghorst’dan geldi. İşte özet…

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK KEZ 5 GOL ATMIŞ OLDU

Şenol Güneş’in ilk maçında Ümraniyespor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atmayı başardı.

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Valerien Ismael yönetiminde Karagümrük karşısında 4-1’lik galibiyet elde eden ve bu sezon en fazla gol attığı karşılaşmayı izleten Beşiktaş, Şenol Güneş’in ilk maçında ise sezon rekorunu kırdı. Önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, aldığı galibiyetle puanını 22’ye yükseltti.

200. MAÇINA GALİBİYETLE BAŞLADI

Beşiktaş’taki ikinci dönemine Ümraniyespor maçıyla başlayan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla 200. maçına çıktı. Güneş, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetle Beşiktaş’taki 118. galibiyetine ulaştı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş’i göreve getirirken, tecrübeli teknik adam, imza attıktan 2 gün sonra Ümraniyespor karşısında takımın başında sahaya çıktı. 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın başında 199 resmi karşılaşmaya çıkan Şenol Güneş, Ümraniyespor maçıyla birlikte 2. kez dalya dedi.

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Beşiktaş’ta geçirdiği 4 sezonda çıktığı 199 karşılaşmada 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 mağlubiyet lan Güneş, Ümraniyespor karşısındaki 5-2’lik skorla galibiyet sayısını 118’e çıkardı.



