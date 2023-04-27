Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın kimin maçı var?
20.00 Alanyaspor - Ümraniyespor (Kırbıyık Holding) YAŞAR KEMAL UĞURLU
29 Nisan Cumartesi maç programı
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) HALİL UMUT MELER
16.00 Konyaspor - Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) CİHAN AYDIN
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) ZORBAY KÜÇÜK
19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK
30 Nisan Pazar kimin maçı var?
19.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) ALİ ŞANSALAN
1 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 İstanbulspor - Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) METE KALKAVAN
Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen galip geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.