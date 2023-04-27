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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan yarın başlayacak 32. hafta ile devam edecek. Hafta, lider Galatasaray ile takipçilerinden Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yapacağı derbiye de sahne olacak. Karşılaşma, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak. İşte Süper Lig'de 32. haftanın maç programı.

13:01 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek

Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın kimin maçı var?

20.00 Alanyaspor - Ümraniyespor (Kırbıyık Holding) YAŞAR KEMAL UĞURLU

29 Nisan Cumartesi maç programı

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) HALİL UMUT MELER

16.00 Konyaspor - Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) CİHAN AYDIN

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) ZORBAY KÜÇÜK

19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

30 Nisan Pazar kimin maçı var?

19.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) ALİ ŞANSALAN

1 Mayıs Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 İstanbulspor - Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) METE KALKAVAN

Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen galip geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.


#Beşiktaş
#Galatasaray
#derbi maçı hakemi
#süper lig
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