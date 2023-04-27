Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, konuk ettiği Juventus'u 1-0 yenerek finale yükseldi. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano'ya 2-1 mağlup oldu. İngiltere Premier Lig'in 33'üncü haftasında Manchester City, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Chelsea, İngiltere Premier League'in 33. haftasında konuk ettiği Brentford'a 2-0 mağlup oldu. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 27 Nisan 2023 Perşembe maç programı.