Beylikdüzü belediye başkanı Murat Çalık tutuklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarından oluşan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı.

İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlamasıyla "suç örgütü kurmak" kapsamında başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişiye gözaltı kararı verildi.