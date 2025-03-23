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Beylikdüzü belediye başkanı hakkında karar çıktı: Murat Çalık tutuklandı mı?

Beylikdüzü belediye başkanı hakkında karar çıktı: Murat Çalık tutuklandı mı?

11:5223/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beylikdüzü belediye başkanı Murat Çalık tutuklandı mı?
Beylikdüzü belediye başkanı Murat Çalık tutuklandı mı?

İmamoğlu'na yönelik operasyonda gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı. Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarından oluşan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alındı.

İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlamasıyla "suç örgütü kurmak" kapsamında başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişiye gözaltı kararı verildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık tutuklandı mı?

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında karar verildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.

#Beylikdüzü belediye başkanı
#Murat Çalık
#İBB yolsuzluk soruşturması

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Beylikdüzü belediye başkanı hakkında karar çıktı: Murat Çalık tutuklandı mı?