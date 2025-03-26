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Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili Önder Serkan Çebi oldu

Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili Önder Serkan Çebi oldu

12:4126/03/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Beylikdüzü Belediyesi
Beylikdüzü Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonucu tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. Görevden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın yerine Beylikdüzü Belediyesi’nde başkanlığa vekaleten geçecek isim belirlendi. Beylikdüzü Belediye Başkanvekili olarak Önder Serkan Çebi seçildi.

Beylikdüzü Belediyesi’nde başkanvekili seçimi tamamlandı.

Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın yerine iki aday başkanvekilliği için yarıştı.

CHP Grubu Önder Serkan Çebi’yi, AK Parti Grubu ise Özden Bilgiş’i aday gösterdi.

Çebi, 24, Bilgiş ise 12 oy aldı. Seçimde bir oy ise geçersiz sayıldı.

Meclis’te yapılan oylamayla Önder Serkan Çebi, belediye başkanvekili olarak seçildi.

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Önder Serkan Çebi, 2013 yılından bu yana avukatlık yapıyor.



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