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Bilmukabele nasıl yazılır?

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız, gördüğümüz yada duyduğumuz bilmukabele kelimesi, Arapça kökenli olup dilimize de Arapçadan gelmiştir. Mukabele kelimesinden türeyen bilmukabele sözcüğü Türk Dil Kurumu’nda ‘’karşılık olarak, katılıyorum’’ gibi anlamlara gelmektedir. İnsanlar bu terimin nasıl yazıldığı hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki Bilmukabele nasıl yazılır? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilmukabele nasıl yazılır?
Bilmukabele nasıl yazılır?

Dilimizde sıklıkla kullanılan bilmukabele kelimesinin anlamı ve doğru yazılışı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bilmukabele kelimesinin nasıl yazıldığına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

BİLMUKABELE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin TDK'ye göre doğru şekilde kullanımı ‘’Bilmukabele’’ şeklindedir. Kelime bitişik olarak kullanılır.

BİLMUKABELE CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANILIR?

Bilmukabele cümle örnekleri şu şekildedir;

  • > Saygılarımı sunarım.
  • Bilmukabele, teşekkür ederim.
  • > Güzel bir yemekti teşekkür ederim.
  • Bilmukabele bir gün tekrar görüşeceğimize inanıyorum.

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