Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM 2024-2025 sınav ve değerlendirme takvimi

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM 2024-2025 sınav ve değerlendirme takvimi

15:019/01/2025, Perşembe
G: 9/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
BİLSEM
BİLSEM

Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim almaya aday gösterilen yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı sınav BİLSEM'in 2024-2025 takvimi açıklandı. MEB tarafından uygulanan BİLSEM sınav tarihi ve ne zaman yapılacağı araştırılıyor. BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2024-2025 BİLSEM sınav takvimi...

Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim almaya aday gösterilen yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı sınavın 2024-2025 takvimi yayımlandı. Bilim ve Sanat Merkezi 2024-2025 eğitim öğretim yılı ön başvuru süreci 25 Kasım itibariyle başladı. Peki, Bilsem ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır? Bilsem ön değerlendirme başvurusu için son gün ne zaman?

BİLSEM ÖN BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

BİLSEM takvimine göre ön değerlendirme uygulama randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 11 Aralık 2024 tarihinde E-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

21 Aralık 2024- 23 Şubat 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

Bireysel değerlendirme aşamasını geçebilen öğrenciler listesi ise 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM BAŞVURU TAKVİMİ 2024-2025

11 Aralık 2024 tarihinde ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri E-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

21 Aralık 2024- 23 Şubat 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

Bireysel değerlendirme aşamasını geçebilen öğrenciler listesi ise 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME İTİRAZ TARİHLERİ

BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 03-07 Mart 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.




#bilsem
#bilsem sınavı
#bilsem takvimi
#bilim ve sanat merkezi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğum izni artacak mı? Çalışan anneler dikkat! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi: Düzenlemenin detayları ortaya çıktı