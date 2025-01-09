Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim almaya aday gösterilen yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı sınavın 2024-2025 takvimi yayımlandı. Bilim ve Sanat Merkezi 2024-2025 eğitim öğretim yılı ön başvuru süreci 25 Kasım itibariyle başladı. Peki, Bilsem ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır? Bilsem ön değerlendirme başvurusu için son gün ne zaman?