Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim almaya aday gösterilen yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı sınav BİLSEM'in 2024-2025 takvimi açıklandı. MEB tarafından uygulanan BİLSEM sınav tarihi ve ne zaman yapılacağı araştırılıyor. BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2024-2025 BİLSEM sınav takvimi...
Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim almaya aday gösterilen yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı sınavın 2024-2025 takvimi yayımlandı. Bilim ve Sanat Merkezi 2024-2025 eğitim öğretim yılı ön başvuru süreci 25 Kasım itibariyle başladı. Peki, Bilsem ön değerlendirme başvurusu nasıl yapılır? Bilsem ön değerlendirme başvurusu için son gün ne zaman?
BİLSEM ÖN BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI
BİLSEM takvimine göre ön değerlendirme uygulama randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 11 Aralık 2024 tarihinde E-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
21 Aralık 2024- 23 Şubat 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.
Bireysel değerlendirme aşamasını geçebilen öğrenciler listesi ise 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM BAŞVURU TAKVİMİ 2024-2025
11 Aralık 2024 tarihinde ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri E-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
21 Aralık 2024- 23 Şubat 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.
Bireysel değerlendirme aşamasını geçebilen öğrenciler listesi ise 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME İTİRAZ TARİHLERİ
BİLSEM ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 03-07 Mart 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.