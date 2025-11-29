BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

BİLSEM sınav takvimi ve başvuru süreci, yayımlanan 2025-2026 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile netleşmeye başladı. Bilim ve Sanat Merkezlerine başvurmak isteyen öğrenciler ile veliler, sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla birlikte, öğrenciler ve velilerin sınav sürecine ilişkin araştırmaları hız kazandı. BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte BİLSEM 2026 takvimine dair bilinenler…
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI VE RANDEVU TARİHLERİ
Ön değerlendirme uygulama randevuları 28 Kasım-08 Aralık 2025 tarihlerinde oluşturulacak.
09 Aralık 2025 tarihinde ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri
e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.
27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan
öğrenciler ilan edilecek.
BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN?
30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt
işlemleri gerçekleştirilecek.