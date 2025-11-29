BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla birlikte, öğrenciler ve velilerin sınav sürecine ilişkin araştırmaları hız kazandı. BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte BİLSEM 2026 takvimine dair bilinenler…