Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

BİLSEM SINAV TARİHİ 2025: BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

11:4629/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
BİLSEM sınav tarihi 2025
BİLSEM sınav tarihi 2025

BİLSEM sınav takvimi ve başvuru süreci, yayımlanan 2025-2026 Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile netleşmeye başladı. Bilim ve Sanat Merkezlerine başvurmak isteyen öğrenciler ile veliler, sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla birlikte, öğrenciler ve velilerin sınav sürecine ilişkin araştırmaları hız kazandı. BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuruların hangi tarihte başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte BİLSEM 2026 takvimine dair bilinenler…

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI VE RANDEVU TARİHLERİ

Ön değerlendirme uygulama randevuları 28 Kasım-08 Aralık 2025 tarihlerinde oluşturulacak.

09 Aralık 2025 tarihinde ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.

27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan

öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN?

30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt

işlemleri gerçekleştirilecek.

#BİLSEM
#bilsem sınavı
#bilsem sınav sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMLAK VERGİSİ SON AÇIKLAMALAR: Emlak vergisi 2. taksiti ne zaman bitiyor?